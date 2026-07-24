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Báo Tiền Phong đề xuất với tỉnh Lào Cai nhiều chương trình hợp tác quy mô lớn

Thành Đạt - Trọng Quân - Văn Đức

TPO - Ngày 23/7, Đoàn công tác Báo Tiền Phong do Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai nhằm trao đổi về các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Video: Toàn cảnh buổi làm việc.

Buổi làm việc nhằm trao đổi, thống nhất định hướng, kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai và Báo Tiền Phong trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương và tổ chức các sự kiện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Dự buổi làm việc có bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Lào Cai và các Phó Tổng Biên tập, Uỷ viên Ban Biên tập, lãnh đạo phòng ban chuyên môn của Báo Tiền Phong.

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Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, Báo Tiền Phong đã đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh toàn diện bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Lào Cai. Nhiều tuyến bài chuyên sâu đã tập trung giới thiệu tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Lào Cai năng động, giàu bản sắc và đang vươn lên mạnh mẽ. Báo cũng có những tuyến bài phản ánh đời sống dân sinh, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Tiền Phong còn tích cực phối hợp với tỉnh triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc, đặt tại Lào Cai cũng phát huy vai trò là cầu nối giữa địa phương và tòa soạn, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, chính xác, đa chiều về khu vực Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng.

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Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Lào Cai. Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với những nỗ lực, sáng tạo, quyết liệt trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng do Trung ương và tỉnh đặt ra.

Tại buổi làm việc, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và đoàn công tác của báo đã trao đổi về các đề xuất hợp tác quy mô lớn với tỉnh Lào Cai dựa trên thế mạnh, "sự khác biệt" của báo Tiền Phong.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo các sở ngành cũng có nhiều trao đổi, đánh giá và "đặt hàng" Báo Tiền Phong nhiều chương trình để thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và cao hơn là thúc đẩy, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chú trọng việc biến các "di sản" văn hoá đặc sắc của tỉnh thành "tài sản".

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Các đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền và tổ chức sự kiện.

Kết thúc cuộc làm việc, hai bên thống nhất xây dựng chiến lược hợp tác dài hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng truyền thông đa nền tảng, đa mục tiêu, vừa thường xuyên, liên tục, vừa có trọng tâm, trọng điểm.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội thảo, diễn đàn về phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, văn hóa; đồng thời nghiên cứu tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí quy mô quốc gia tại Lào Cai.

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Đoàn công tác Báo Tiền Phong chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh cũng giao các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh chủ động phối hợp với Báo Tiền Phong, giao đầu mối phụ trách, đăng ký các nội dung tuyên truyền cụ thể theo từng lĩnh vực; đồng thời sớm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch triển khai với nguyên tắc "rõ nội dung, rõ đầu mối, rõ thời gian".

Thành Đạt - Trọng Quân - Văn Đức
#Báo Tiền Phong hợp tác với tỉnh Lào Cai #Công tác tuyên truyền của Báo Tiền Phong trên địa bàn tỉnh Lào Cai #Phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai #Hệ thống đa nền tảng của Báo Tiền Phong #Các sự kiện lớn do Báo Tiền Phong tổ chức #hợp tác truyền thông giữa Báo Tiền Phong và Lào Cai #quảng bá hình ảnh và tiềm năng địa phương #phối hợp tổ chức sự kiện phát triển kinh tế #chiến lược truyền thông dài hạn 2026-2030 #hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo

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