Tuổi trẻ Ninh Bình tiếp nối mạch nguồn tri ân

TPO - Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình cùng các đơn vị phối hợp đã đến thăm, tặng quà các bậc lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.

Ngày 23/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp với xã Quỳnh Lưu cùng sự đồng hành của ngân hàng Agribank chi nhánh Ninh Bình và Nam Ninh, đã đến thăm, tặng quà các lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quỳnh Lưu.

Dẫn đầu đoàn công tác, có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình. Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống của các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, lão thành cách mạng đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã đến thăm, tặng quà các lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, lão thành cách mạng; gửi lời chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ngay sau chương trình, đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, lãnh đạo phong trào cách mạng Ninh Bình thời kỳ tiền khởi nghĩa. Đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của đồng chí Lương Văn Thăng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

﻿ Tuổi trẻ Ninh Bình phục dựng, chỉnh sửa và trao tặng ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tuổi trẻ Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Đặc biệt, nhiều đơn vị đã triển khai những mô hình sáng tạo, giàu ý nghĩa nhân văn như phục dựng, chỉnh sửa và trao tặng ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình bằng nguồn lực xã hội hóa, góp phần lưu giữ những hình ảnh thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.