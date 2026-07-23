Nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ cả nước nửa đầu năm 2026

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, công trình, phần việc thiết thực, thu hút hơn 11,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tập trung hỗ trợ chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông và chăm lo thanh thiếu nhi, người dân tại 248 xã biên giới đất liền.

Hơn 11,2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện

Năm 2026 với chủ đề công tác “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chủ đề công tác năm, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong công tác tuyên truyền, quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động.

Việc ứng dụng các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý, hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính kết nối và mở rộng khả năng tiếp cận thanh niên trong bối cảnh mới.

Trong 6 tháng đầu năm, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn với 40 điểm cầu cấp tỉnh, 4.094 điểm cầu đoàn các xã, phường, đặc khu, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham dự của trên 156.900 cán bộ Đoàn các cấp.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026; lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất...

Trung ương Đoàn cũng tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”; phối hợp tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 trên các lĩnh vực…

Đối với đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” đã thu thập và tuyên truyền trên 233.000 câu chuyện của 46.303 nhân chứng lịch sử, góp phần lan tỏa ký ức lịch sử, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai rộng khắp, đa dạng về hình thức.

Các tọa đàm trực tuyến “Tuổi trẻ với bầu cử” với nhiều chủ đề được thanh niên quan tâm, đồng thời ra mắt bộ nhận diện “Tôi tự hào, Tôi đi bầu” để lan tỏa niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cuộc bầu cử. Cả nước thành lập gần 6 nghìn đội hình thanh niên để hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử ở các địa phương, đơn vị với sự tham gia của gần 1,4 triệu đoàn viên, thanh niên.

Trong Tháng Thanh niên năm 2026, các cấp bộ Đoàn đã triển khai gần 7 nghìn công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Toàn quốc có 440 công trình được số hoá với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, 15.234 “Tổ công nghệ số cộng đồng” được triển khai...

Trong nửa đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tích cực phát huy phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”. Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy thanh niên thông qua các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng được tổ chức tốt.

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Tính đến ngày 31/5/2026, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 72% (cao hơn 1% so với 6 tháng đầu 2025).

Đặc biệt, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 cấp Trung ương tại tỉnh An Giang với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tập trung với tổng nguồn lực huy động hơn 3 tỷ đồng.

Điểm mới của chiến dịch năm nay là địa bàn trọng tâm 248 xã biên giới đất liền; tập trung triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, đặt mục tiêu đảm bảo 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền được tổ chức ít nhất 1 chương trình tình nguyện an sinh xã hội.

﻿ ﻿ ﻿ Sinh viên vượt đường đèo dốc lên thắp sáng vùng núi Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có trên 11,23 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức (nhiều hơn 87.500 lượt so với 6 tháng đầu năm 2025).

Triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII

Trong 6 tháng cuối năm năm 2026, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Triển khai hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các mô hình, cách làm mới để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập...

Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trong toàn Đoàn.

﻿ Đoàn xã Tây Giang (TP. Đà Nẵng) cùng lực lượng công an, quân sự đã hỗ trợ 9 hộ dân thôn Cha Vi dời những căn nhà gỗ sang mặt bằng tái định cư, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Ảnh: Giang Thanh

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em và phối hợp tổ chức tốt hoạt động bàn giao thiếu nhi trở lại nhà trường sau dịp hè.

Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp.

Tổ chức tốt các chương trình, hoạt động lớn, đồng loạt: hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; đón đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào và Trung ương Hội LHTN Campuchia; Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga năm 2026; Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2026; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026; Hội thi Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026...