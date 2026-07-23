Tuổi trẻ Bắc Ninh nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như phục dựng ảnh liệt sĩ, sửa nhà cho gia đình chính sách, chăm sóc nghĩa trang và hành trình về nguồn, lan tỏa sâu sắc đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa".

Có những món quà không thể đong đếm

Đó là khoảnh khắc người thân của một liệt sĩ nghẹn ngào cầm trên tay bức chân dung được phục dựng sau nhiều năm chỉ còn là tấm ảnh cũ bạc màu. Đó là giây phút những ký ức tưởng như đã mờ theo thời gian được đánh thức, để hình bóng người cha, người anh, người con đã ngã xuống vì Tổ quốc hiện lên rõ nét hơn trong ánh mắt của những người ở lại.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Tòa án Nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng Đoàn Thanh niên, Công an phường Đa Mai tổ chức chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa dành cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hành trình về nguồn của đoàn viên UBND tỉnh Bắc Ninh.

Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là việc phục dựng và trao tặng 5 bức ảnh liệt sĩ cho các gia đình. Những bức ảnh cũ được khôi phục không chỉ lưu giữ chân dung người đã khuất mà còn trở thành món quà tinh thần vô giá, giúp các gia đình gìn giữ ký ức thiêng liêng về những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn trao tặng 10 suất quà tới các thương binh, bệnh binh; tổ chức vệ sinh, chỉnh trang 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn phường Đa Mai và thực hiện chương trình "Bữa cơm tri ân" cùng 3 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Không khí của những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp đã kéo gần khoảng cách giữa các thế hệ. Những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh và cả những năm tháng hòa bình được sẻ chia, giúp các đoàn viên trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống hôm nay.

Đoàn viên Công an tỉnh Bắc Ninh thăm gia đình liệt sĩ.

Ở một góc khác của Bắc Ninh, những chiếc chổi sơn, bay trát và bàn tay lấm lem xi măng của đoàn viên thanh niên cũng đang kể một câu chuyện đẹp về lòng biết ơn.

Từ ngày 13 đến 17/7, Đoàn phường Tiền Phong triển khai công trình thanh niên "Sơn, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách" hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chỉ trong 5 ngày, ngôi nhà của cụ Trịnh Thị Na - mẹ liệt sĩ sống một mình tại tổ dân phố Nội Hoàng 1 đã khoác lên màu sơn mới.

Cũng trong chương trình, căn nhà xuống cấp của ông Tạ Văn Hồng - thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi tại tổ dân phố Đồng Sơn được sửa chữa toàn diện.

Tường bong tróc, nứt nẻ được trát và sơn mới. Những mảng tường ẩm mốc được xử lý. Hệ thống điện được lắp đặt lại gọn gàng, bảo đảm an toàn. Chân tường trong và ngoài nhà được ốp gạch, giúp ngôi nhà sạch sẽ, khang trang hơn. Toàn bộ công trình có tổng kinh phí hơn 24 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đoàn viên phường Tiền Phong sơn lại nhà cho gia đình chính sách.

Điều khiến nhiều người xúc động là sau khi hoàn thành công trình, một đoàn viên thanh niên đã tự nguyện trao tặng thêm 3 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ gia đình ông Tạ Văn Hồng. Món quà không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia chân thành của tuổi trẻ, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Hành trình về nguồn

Không chỉ tri ân bằng những công trình, phần việc tại địa phương, tuổi trẻ Bắc Ninh còn lựa chọn trở về những "địa chỉ đỏ" để nhắc mình về giá trị của hòa bình.

Trong hành trình từ ngày 10 đến 12/7, Hội Cựu chiến binh các cơ quan UBND tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn - Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ" tại tỉnh Quảng Trị và nhiều di tích lịch sử trên dải đất miền Trung.

Đoàn công tác do đồng chí Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ quan UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị; thả hoa tri ân trên dòng sông Thạch Hãn; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Mỗi điểm dừng chân là một bài học lịch sử sống động. Mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân gửi tới những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Đối với nhiều đoàn viên trẻ, đây không chỉ là chuyến đi về nguồn mà còn là hành trình của cảm xúc, giúp họ hiểu rằng nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.

Từ những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, những mái nhà được sơn mới, những nghĩa trang sạch đẹp đến những nén hương nơi "địa chỉ đỏ", tuổi trẻ Bắc Ninh đang viết tiếp truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" bằng những việc làm thiết thực.