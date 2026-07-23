'CEO' học đường - Bài 1: Câu lạc bộ nghìn người của học sinh trường Ams

TP - Tự tìm nguồn tài trợ, quản trị nhân sự, điều phối hàng trăm thành viên và tổ chức những sự kiện quy mô hàng nghìn người, nhiều học sinh, sinh viên đang biến câu lạc bộ trong trường học thành môi trường rèn luyện thực tiễn. Từ đây, những ý tưởng sáng tạo của người trẻ được ươm mầm, chắp cánh để trở thành các dự án, thương hiệu mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Không chỉ tổ chức các sự kiện khoa học thu hút hàng nghìn người tham dự, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam còn tự điều hành câu lạc bộ một cách chuyên nghiệp, tự gọi tài trợ, xây dựng chiến lược truyền thông và mang khoa học đến gần hơn với cộng đồng.

Ðưa khoa học đến gần hơn với cuộc sống

19 giờ, sân trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã vắng học sinh từ lâu nhưng ánh đèn trong một phòng học vẫn sáng. Vài chục học sinh ngồi quây quanh những tấm bản vẽ sân khấu, lịch trình sự kiện và bảng phân công công việc ken đặc những ô màu. Góc phòng, nhóm truyền thông đang chỉnh sửa từng dòng nội dung trên fanpage. Bên ngoài hành lang, một nhóm khác thử lại các đạo cụ cho tiết học khoa học sẽ diễn ra nhiều tuần sau.

Cuộc họp tối chỉ là một trong hàng chục buổi chuẩn bị cho Science Camp 2026 - Trại hè khoa học do Câu lạc bộ Society of Open Science (SOS), trực thuộc Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tổ chức tại Trường Tiểu học - Mầm non Ban Mai (Hà Nội). Để vận hành 6 ngày diễn ra trại hè với hàng trăm trại viên, gần 100 học sinh là thành viên Câu lạc bộ SOS đã dành 3 tháng lên ý tưởng, xây dựng giáo án, tìm địa điểm, cân đối kinh phí, thiết kế truyền thông, kết nối đối tác và hoàn thiện kịch bản vận hành. Science Camp chỉ là một trong chuỗi hoạt động thường niên của SOS - câu lạc bộ khoa học do học sinh điều hành. Câu lạc bộ nhiều năm qua đã tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn, thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh và những người yêu khoa học tham gia.

SOS được thành lập năm 2012 tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Từ một nhóm học sinh cùng chia sẻ kinh nghiệm tham gia các kỳ thi khoa học quốc tế, sau hơn một thập kỷ, SOS đã phát triển thành một trong những câu lạc bộ học sinh có quy mô lớn, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng về khoa học lớn nhất hiện nay.

Các thành viên Câu lạc bộ SOS

Bạn Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 12 Địa 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch Câu lạc bộ SOS nhiệm kỳ 2025 - 2026 cho biết, với phương châm hành động “Explore the impossibilities” (Khám phá những điều không thể), mục tiêu của câu lạc bộ là phá bỏ định kiến khô khan của khoa học lý thuyết, biến những công thức toán, lý, hóa phức tạp thành những trải nghiệm trực quan sống động để lan tỏa tình yêu tri thức đến toàn cộng đồng. Đặc biệt, các hoạt động của câu lạc bộ hướng đến việc khơi dậy niềm yêu thích khám phá khoa học ở các em nhỏ, góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi và sáng tạo.

Mỗi năm, câu lạc bộ tổ chức 4 sự kiện lớn. Tiêu biểu là hội chợ khoa học tương tác Science Fair với hơn 60 thí nghiệm trực quan, thu hút hơn 4.000 em nhỏ và phụ huynh tham gia mỗi dịp xuân về. Bên cạnh đó, chiến dịch Science Tour đã trực tiếp lăn bánh qua gần 40 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội và lan tỏa ngọn lửa đam mê đến tận vùng cao Sơn La, mang khoa học đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, triển lãm khoa học - Science Tornado được xem là sự kiện lớn nhất của câu lạc bộ, trở thành “điểm hẹn” của những người yêu khoa học suốt 12 năm nay. Đây là sự kiện chính quy tụ hơn 7.000 người tham gia, bao gồm học sinh các cấp, phụ huynh và nhiều chuyên gia uy tín trong giới khoa học, với hơn 80 thí nghiệm mới lạ được chia thành các phân khu lớn.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam hiện có gần 40 câu lạc bộ hoạt động trên nhiều lĩnh vực như học thuật, khoa học, robotics, nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng. Mỗi câu lạc bộ đều có bản sắc riêng, thường xuyên tổ chức các dự án, sự kiện quy mô lớn và tạo nên một môi trường ngoại khóa năng động, nơi học sinh được phát triển cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Đằng sau những con số ấy là một guồng máy vận hành bài bản, chuyên nghiệp của những học sinh trường chuyên. Không có công ty tổ chức sự kiện, đội ngũ truyền thông, nhân viên hậu cần,... mọi vị trí đều do chính những học sinh chuyên phổ thông lớp 10, 11 và 12 đảm nhận.

SOS được vận hành bởi 7 ban, từ ban truyền thông, nội dung, tài chính, hậu cần, media, thiết kế đến ban chuyên môn khoa học. Mỗi ban có trưởng ban, trưởng nhóm, xây dựng kế hoạch công việc, KPI, thời hạn hoàn thành và những buổi đánh giá định kỳ sau mỗi sự kiện.

Những thí nghiệm khoa học thú vị thu hút học sinh tò mò khám phá do Câu lạc bộ SOS tổ chức

Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Thành Đạt, mỗi sự kiện đều có những hoạt động và áp lực riêng. “Điều chúng em nhớ nhất là quá trình lên ý tưởng, cùng nhau tranh luận và hoàn thiện từng chi tiết của sự kiện. Trước mỗi chương trình như Science Camp, cả câu lạc bộ luôn tự hỏi: Các em học sinh sẽ thích điều gì? Làm thế nào để một bài học khoa học trở nên gần gũi và thú vị? Hay làm sao để mỗi bạn nhỏ đều cảm thấy mình được quan tâm?”, Đạt chia sẻ.

Từ những trăn trở đó, nhiều hoạt động đã được chỉnh sửa nhiều lần chỉ từ những góp ý rất nhỏ. “Không ít ý tưởng được đầu tư nhiều thời gian xây dựng nhưng cuối cùng vẫn phải gác lại vì các thành viên nhận thấy đó chưa phải là lựa chọn tốt nhất dành cho các em nhỏ”, Đạt cho biết.

Minh bạch theo đúng quy định pháp luật

Một trong những rào cản lớn nhất của các câu lạc bộ học sinh khi tổ chức sự kiện quy mô lớn chính là kinh phí. Tuy nhiên, SOS đã giải quyết bài toán này một cách ngoạn mục thông qua chiến lược gọi vốn chuyên nghiệp. Theo đó, câu lạc bộ tự xây dựng những bộ hồ sơ kế hoạch tài trợ chi tiết, phân chia thành các gói tài trợ từ Đồng, Bạc, Vàng cho đến gói Bạch kim trị giá từ 100 triệu đồng trở lên.

Các học sinh trong ban Đối ngoại phải tự mình tìm kiếm danh sách đối tác, trực tiếp gọi điện, đặt lịch hẹn và thuyết trình trước các đại diện doanh nghiệp, tổ chức để chứng minh giá trị, cũng như quyền lợi truyền thông mà sự kiện mang lại. Quy trình tiếp nhận, thanh toán tiền mặt hay hiện vật, bàn giao nghiệm thu đều được các bạn thực hiện nghiêm túc, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

SOS còn gây ấn tượng đặc biệt bởi những con số biết nói trên mặt trận truyền thông kỹ thuật số. Cho đến nay, trang fanpage chính thức của SOS đã cán mốc hơn 21.000 lượt thích. Fanpage riêng của triển lãm Science Tornado cũng vượt qua con số 27.000 lượt thích. Trong mỗi chiến dịch chạy sự kiện, lượt tiếp cận (reach) kỷ lục trên không gian mạng của câu lạc bộ lên tới 35.000 người. Trung bình, mỗi chương trình còn nhận được sự đồng hành của khoảng 20 cơ quan báo chí, truyền hình.

Nữ sinh lớp 11 Văn 2, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam Nguyễn Thu Hằng, thành viên Ban Truyền thông, vẫn nhớ như in ngày đầu bước chân vào SOS. “Trước đây, em khá rụt rè, nhút nhát. Hồi mới vào câu lạc bộ, em gần như không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ của các anh chị, em dần trưởng thành và bây giờ có thể tự tin đảm nhận trưởng nhóm truyền thông, chủ động triển khai các kế hoạch hoạt động”, Hằng nhớ lại.

Bạn Trần Hương Trang, học sinh lớp 11 Văn 2, Trưởng ban Truyền thông SOS cho biết, mỗi chiến dịch của câu lạc bộ đều được chuẩn bị công phu trong thời gian dài. Có những sự kiện, Ban Truyền thông bắt đầu lên kế hoạch từ 3 - 4 tháng trước khi diễn ra. “Từng bài đăng, video và kế hoạch truyền thông đều được xây dựng, lên lịch từ sớm. Bên cạnh việc quảng bá chương trình trên các nền tảng số, chúng em còn phối hợp với các cơ quan báo chí, đối tác truyền thông để lan tỏa thông tin và chuẩn bị nội dung giới thiệu chương trình tới cộng đồng”, Trang chia sẻ.

Với những đòi hỏi về sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng sự kiện nên quá trình tuyển chọn nhân sự của SOS cũng khá khắt khe, phải trải qua 3 vòng, gồm: vòng hồ sơ, phỏng vấn và thử việc. Thường dịp đầu năm học mới, câu lạc bộ mở đơn tuyển thành viên cho 7 ban, gồm: Ban chuyên môn, nội dung, truyền thông, media, hậu cần, tài chính và thiết kế. Hàng trăm lá đơn gửi về không chỉ từ học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam mà còn từ nhiều trường THPT chuyên khác trên địa bàn Hà Nội. Các ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn sẽ có 1 tuần thử việc, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ thực tế. Những người chưa đáp ứng yêu cầu trong vòng thử việc sẽ dừng lại.

“Sự khắt khe ấy không nhằm tìm kiếm những học sinh giỏi nhất, mà là những người sẵn sàng học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết và khả năng làm việc cùng tập thể”, Chủ tịch SOS Nguyễn Thành Đạt chia sẻ thêm.