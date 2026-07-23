Hơn 30.800 bạn trẻ Hải Phòng tham gia chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa

TPO - Chuỗi hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ đã thu hút hơn 30.800 lượt đoàn viên thanh niên thành phố Hải Phòng tham gia với nhiều hoạt động tri ân, ý nghĩa tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách.

Thành Đoàn Hải Phòng vừa triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn thành phố nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, các hoạt động đã thu hút hơn 30.800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tại 100% đền, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố, các cấp bộ Đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ, cắt tỉa cây xanh và dâng hương tưởng niệm.

Những việc làm thiết thực góp phần gìn giữ các địa chỉ đỏ, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước.

Tuổi trẻ Hải Phòng tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức 114 “bữa cơm tri ân”, trao 4.209 suất quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, với tổng nguồn lực huy động hơn 2,2 tỷ đồng.

Những phần quà và bữa cơm nghĩa tình không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn thể hiện tình cảm của tuổi trẻ thành phố cảng với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh thông qua 88 chương trình tọa đàm, nói chuyện truyền thống, 42 chương trình văn nghệ tri ân và 335 hành trình về nguồn, đến các địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động dịp này là Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Theo đó, các cấp bộ Đoàn thành phố đã sưu tầm, lưu giữ và tuyên truyền gần 20.000 câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, cựu TNXP và các nhân chứng lịch sử.

Tuổi trẻ Hải Phòng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 5.700 người có công, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách.

Khoảng 400 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, trao tặng thân nhân các gia đình chính sách, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha anh và làm phong phú thêm tư liệu giáo dục truyền thống.

Tuổi trẻ thành phố cũng tổ chức 45 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.702 người có công, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí thực hiện 1,17 tỷ đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần các đối tượng chính sách.

“Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Hải Phòng trong gìn giữ, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa những giá trị nhân văn, giáo dục lòng biết ơn và khơi dậy tinh thần cống hiến vì quê hương, đất nước tới thế hệ trẻ”, chị Nguyễn Thị Thủy nói.