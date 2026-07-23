Tạo môi trường khuyến khích người trẻ sáng tạo bằng AI

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị, các cấp bộ Hội chủ động phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia tổ chức các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, nghiên cứu và ươm tạo ý tưởng, tạo các sân chơi mới về khoa học công nghệ cho học sinh, sinh viên.

Tối 23/7, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon”.

Tham dự chương trình, có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết tham quan khu trưng bày sản phẩm của các đội thi.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon 2026” không chỉ là sân chơi để học sinh, sinh viên học tập và trải nghiệm công nghệ mới, mà còn là môi trường khuyến khích các bạn chuyển từ tư duy ứng dụng AI sang sáng tạo bằng AI, từ việc tiếp cận công nghệ đến hình thành những sản phẩm có khả năng giải quyết các bài toán của cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước.

Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 225.000 bài dự thi thuộc bảng thi phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI; hơn 300 sản phẩm dự thi ở các bảng thi sáng tạo, lập trình AI.

Trong đó nhiều sản phẩm gắn với những vấn đề rất thiết thực của đời sống cũng như sự vận hành của mô hình chính quyền 3 cấp như GovBridge: Nền tảng AI Agent hỗ trợ thủ tục hành chính công nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; sản phẩm Voicebank Inclusive - Trợ lý tài chính AI hỗ trợ đa phương thức, sản phẩm 5 tốt - nền tảng hỗ trợ quản lý, tiền kiểm, phân luồng và xét duyệt hồ sơ Sinh viên 5 tốt cá nhân và tập thể các cấp.

Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường THPT, đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước, dẫn đầu là Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng với gần 20.000 bài dự thi.

Anh Triết cũng biểu dương vai trò của các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã truyền thông triển khai cuộc thi hiệu quả, thể hiện ở sự tham gia của 10 quốc gia với hơn 20 trường Đại học, học viện uy tín trên thế giới như Đại học London, Đại học Nottingham (Anh); Đại học Sydney, Đại học Adelaide (Úc); Đại học Toronto (Canada) Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), Đại học Boston (Hoa Kỳ)…

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

"Tôi mong các bạn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, hoàn thiện các sản phẩm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước", anh Triết nói.

Từ sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh, sinh viên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ từng bước phát triển và nâng tầm cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon thành nền tảng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số; mở rộng quy mô, phát triển học liệu, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, các quỹ đổi mới sáng tạo và hỗ trợ những sản phẩm tiềm năng được hoàn thiện, ứng dụng vào thực tiễn.

Anh Triết cũng đề nghị các cấp bộ Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường để học sinh, sinh viên phát huy năng lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Chủ động phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia tổ chức các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, nghiên cứu và ươm tạo ý tưởng, tạo các sân chơi mới về khoa học công nghệ cho học sinh, sinh viên.

PhyLab - Phòng thí nghiệm vật lí ảo cá nhân hóa bằng AI của đội thi đến từ Trường ĐH Tài chính - Marketing, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội được trao giải Nhất bảng B tại chương trình.

﻿ Ban Tổ chức trao giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội thi.