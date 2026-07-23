Doanh nhân trẻ dùng AI xây dựng ‘doanh nghiệp không ngủ’

TPO - Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh, với công nghệ AI ngày nay, một “doanh nghiệp không ngủ” là doanh nghiệp có hệ thống đủ thông minh để vận hành liên tục, phục vụ khách hàng và kiểm soát rủi ro 24/7, qua đó giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào sáng tạo và các quyết định chiến lược.

Ngày 23/7, tại TPHCM, Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt phối hợp với Tập đoàn MISA tổ chức chương trình CEOxAI Summit 2026 với chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp không ngủ - Tự vận hành 24/7 bằng Công nghệ số và AI Agent”.

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đây là chương trình được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ lựa chọn là một phiên chuyên đề trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 nhằm tạo không gian kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các đơn vị công nghệ; đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, người lãnh đạo không nhất thiết phải là chuyên gia công nghệ nhưng cần hiểu công nghệ có thể giải quyết vấn đề gì, cần thay đổi quy trình nào và chuẩn bị đội ngũ ra sao để tận dụng hiệu quả sức mạnh của AI.

Theo anh Hồng Anh, một “doanh nghiệp không ngủ” là doanh nghiệp có hệ thống đủ thông minh để vận hành liên tục, phục vụ khách hàng và kiểm soát rủi ro 24/7, qua đó giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại để tập trung vào sáng tạo và các quyết định chiến lược.

Thông qua VPSF 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang thúc đẩy tinh thần “đồng kiến tạo chính sách”, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp cùng học hỏi, chuyển đổi số, kết nối giao thương và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong về đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và AI, góp phần lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia phát biểu tại chương trình.

Theo bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang trở thành yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng và tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường, khách hàng và dữ liệu vận động liên tục, mô hình “doanh nghiệp không ngủ” đang dần trở thành xu hướng tất yếu, với sự hỗ trợ của AI Agent như một “lực lượng lao động số” có khả năng vận hành, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bán hàng, chăm sóc khách hàng và ra quyết định 24/7.

Tuy nhiên, để xây dựng doanh nghiệp tự vận hành bằng AI, doanh nghiệp cần thực hiện quá trình chuyển đổi toàn diện dựa trên ba yếu tố cốt lõi là dữ liệu, quy trình và con người.

Trong đó dữ liệu phải được quản trị hiệu quả, quy trình phải được chuẩn hóa và đội ngũ cần được trang bị năng lực để làm chủ, cộng tác hiệu quả với AI. MISA AMIS là nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất, tích hợp các AI Agent chuyên biệt giúp kết nối nghiệp vụ, tự động hóa công việc, phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chương trình thu hút được đông đảo các doanh nghiệp trên các lĩnh vực tham gia.

Tại chương trình, các chuyên gia cho rằng, AI đang dịch chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang trở thành một “cộng sự số”, có khả năng tham gia trực tiếp vào các quy trình vận hành, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo các diễn giả, để AI thực sự mang lại hiệu quả, doanh nghiệp không thể chỉ triển khai các công cụ đơn lẻ mà cần xây dựng nền tảng quản trị đồng bộ dựa trên dữ liệu, quy trình và công nghệ. Chuyển đổi số không chỉ là đầu tư phần mềm mà là hành trình thay đổi toàn diện về tư duy quản trị, chuẩn hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự.

Các ý kiến, sáng kiến và đề xuất được ghi nhận tại chương trình sẽ được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổng hợp trong Báo cáo VPSF 2026 để kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.