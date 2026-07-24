Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Khăng khăng đòi ghế cũ, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đẩy Tổng thống Zelensky vào thế khó

Minh Hạnh

TPO - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ chức vụ nào khác trong chính phủ ngoài vị trí cũ, bất chấp việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề xuất ông vào vị trí phó thủ tướng.

4yssqkigqzoz7lks6ifiovft7u.jpg
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm hồi đầu tháng này đã gây ra các cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến, buộc Tổng thống Zelensky phải thay thế tổng tư lệnh quân đội bằng một vị tướng trẻ tuổi hơn.

Hôm 23/7, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị ông Fedorov một số vị trí khác, bao gồm cả chức vụ Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quốc phòng. Nhưng ông Fedorov không đồng ý.

Việc ông Fedorov từ chối càng gây thêm áp lực lên ông Zelensky, khi những người biểu tình đã đặt ra hạn chót vào ngày 24/7 để đưa ông Fedorov trở lại vị trí cũ.

Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong tuần qua để bày tỏ sự tức giận về điều mà họ cho là sự thiếu giao tiếp của ông Zelensky trong quá trình ra quyết định.

Trong một tuyên bố với các phóng viên, cựu Bộ trưởng Fedorov nói rằng chỉ có các chức vụ tổng thống, tổng tư lệnh quân đội và bộ trưởng quốc phòng mới có thể "thực sự định hình diễn biến của cuộc chiến".

"Tôi biết ơn với lời đề nghị của tổng thống. Nhưng không có vai trò nào khác có thẩm quyền thực sự để chống tham nhũng trong mua sắm công, hoàn thành quá trình chuyển đổi của quân đội, lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bất đối xứng chống lại đối phương", ông nói. "Do đó, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài bộ trưởng quốc phòng".

Theo một nguồn thạo tin, các cuộc thảo luận giữa ông Zelensky và Fedorov vẫn đang diễn ra. "Tôi nghĩ họ sẽ nói chuyện thêm", nguồn tin cho biết.

Người tổ chức biểu tình Dmytro Koziatynskyi, một cựu chiến binh, cho biết hôm 23/7 rằng ông Fedorov đã "làm điều đúng đắn" khi kiên quyết giữ vững lập trường. "Chúng ta nhất định phải thúc đẩy việc bổ nhiệm này", ông viết trên mạng xã hội X. "Phải có cải cách trong Bộ Quốc phòng!"

Các cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm bấp bênh đối với Ukraine, quốc gia đang chiến đấu để giành ưu thế trước Nga nhưng vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng trên chiến trường và các cuộc không kích vào các thành phố của mình.

Các nhà phân tích cho rằng, tân Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Mykhailo Drapatyi - được bổ nhiệm hôm 21/7, phải quản lý một mặt trận rộng lớn trong tình trạng thiếu nhân lực, đồng thời phải xây dựng mối quan hệ giữa bộ chỉ huy quân đội và Bộ Quốc phòng.

Minh Hạnh
Reuters
#Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Mykhailo Drapatyi #Bộ Quốc phòng Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe