Á hậu Mỹ Duyên thừa nhận ném gạch vào nhà dân

TPO - Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên xác nhận đã có hành động ném gạch vào nhà dân khiến dư luận bức xúc. Cô mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc tiếp tục suy diễn về sự việc.

Ngày 24/7, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào nhà dân trên đường Nguyễn Trãi (TPHCM) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả đã chỉ trích những hành động gây mất trật tự công cộng của cô gái.

Trưa 24/7, người đẹp Bùi Thị Mỹ Duyên, được biết đến với danh hiệu á hậu của cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024 đã đăng tải bài viết trên trang Faebook cá nhân, thừa nhận cô là người xuất hiện trong đoạn video đang được chia sẻ rộng rãi.

Bùi Thị Mỹ Duyên - Á hậu cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024.

Mỹ Duyên cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc. Mỹ Duyên cho biết thời điểm đó cô sử dụng đồ uống có cồn nên đã không kiểm soát được hành vi của mình.

"Sau sự việc, tôi đã nhận ra sai sót của bản thân và chủ động xin lỗi. Bạn của tôi cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho tôi", Mỹ Duyên viết. Cô cũng khẳng định không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền.

Mỹ Duyên gửi lời xin lỗi đến mọi người, đồng thời mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc tiếp tục suy diễn sự việc. Cô cho biết đoạn video đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân và mong có cơ hội sửa sai.

Hiện Bùi Thị Mỹ Duyên đã khóa trang facebook cá nhân sau sự việc.

Bùi Thị Mỹ Duyên sinh năm 2001, lớn lên tại Quảng Bình. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Năm 2024, Mỹ Duyên đăng ký tham gia cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam và giành ngôi vị á hậu 2 cùng giải thưởng phụ Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

Chia sẻ với Tiền Phong, công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh những người liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không suy diễn hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến danh tính cá nhân, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến những người liên quan.