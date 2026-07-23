Nữ ca sĩ khiến 566 gia đình tan nát

TPO - Khúc Uyển Đình tiết lộ bị ung thư vú nhưng lại nhận sự chỉ trích phẫn nộ từ khán giả. Nữ nghệ sĩ bị cấm sóng tại Trung Quốc do mẹ tham ô.

Trang QQ đưa tin nữ ca sĩ Khúc Uyển Đình của Trung Quốc đang sống tại Canada mới đây chia sẻ quá trình cô chống chọi với căn bệnh ung thư vú giữa thời điểm dịch bệnh. Khúc Uyển Đình đau khổ nói: "Tôi không hiểu sao chuyện này lại xảy ra với một người trẻ như tôi? Tại sao chứ, tại sao lại là tôi?".

Theo chia sẻ của Khúc Uyển Đình, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú đúng thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành, vì vậy điều kiện khám chữa bệnh không thuận lợi. Nữ nghệ sĩ thừa nhận khi được chẩn đoán các tế bào ung thư đã xâm lấn, yêu cầu phải cắt bỏ một bên ngực ngay lập tức để cứu sống. Sau ca phẫu thuật, Khúc Uyển Đình từ chối cấy ghép để tái tạo ngực, khiến cô mang vết sẹo vĩnh viễn. Xuất hiện trong chương trình phỏng vấn, Khúc Uyển Đình có ngoại hình hốc hác, giọng nói yếu đuối mệt mỏi.

Khúc Uyển Đình chia sẻ thông tin bị ung thư vú.

Khúc Uyển Đình chia sẻ cảm giác khó khăn nhất là sau ca phẫu thuật không có ai ở bên cạnh, chỉ có thể tự mình di chuyển chậm chạp để uống thuốc, thay băng. Khi phản ứng hóa trị căng thẳng đau đớn nhất, nữ nghệ sĩ không thể nấu một bát cháo, chỉ có thể tự nằm đó chịu đựng. Nữ nghệ sĩ than phiền về sự bất công của số phận, về sự cô đơn nơi đất khách quê người.

Tuy nhiên, câu chuyện khó khăn, đau khổ của Khúc Uyển Đình lại không nhận được sự đồng cảm của công chúng. Dù sự việc trở thành từ khóa hot nhất trên MXH Weibo, nhưng phản ứng của khán giả chủ yếu là mỉa mai chỉ trích, cho rằng đó là "quả báo mà cô và gia đình phải nhận".

Lý do Khúc Uyển Đình bị căm ghét vì bê bối trong quá khứ liên quan đến vụ án tham ô của mẹ nữ nghệ sĩ - bà Trương Minh Kiệt - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong quá trình đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Trương Minh Kiệt đã cấu kết với thương nhân, bán rẻ đất khu của nhà nước trị giá 2,3 tỷ NDT, sau đó bỏ túi riêng 350 triệu NDT.

Trương Minh Kiệt còn biển thủ tiền trợ cấp tái định cư của 566 công nhân mất việc. Trương Minh Kiệt bị kết án chung thân vào năm 2021. Đây là nguyên mẫu của một nhân vật trong phim Danh nghĩa nhân dân, tác phẩm có rating cao nhất gần 10 năm trở lại đây.

Việc biển thủ tiền trợ cấp tái định cư của công nhân đã khiến 566 gia đình không có nhà ở, thậm chí nhiều người tan nát hạnh phúc. Sau đó, Trương Minh Kiệt bị điều tra và phạt án tù chung thân vì lợi dụng chức vụ biển thủ công quỹ.

Trương Minh Kiệt tham ô để cung phụng con gái sống như thượng lưu ở nước ngoài.

Trong khi hàng trăm gia đình chịu khổ sở, Khúc Uyển Định lại được mẹ đưa đi du học trường đắt đỏ tại Canada từ năm 16 tuổi. Khi nữ ca sĩ mở buổi biểu diễn nhưng ế vé, Trương Minh Kiệt đã mua vé phân phát miễn phí cho hàng trăm người. Chính vì vậy, nhiều khán giả chỉ trích Khúc Uyển Đình sống sung sướng dựa trên số tiền mà mẹ ruột đã cướp của người dân khốn khó. Nhờ có sự chống lưng của mẹ, Khúc Uyển Đình từng ra mắt nhiều album, được Đài truyền hình quốc gia CCTV mời biểu diễn trên chương trình Xuân Vãn 2013. Trong quá trình mẹ bị cơ quan chức năng điều tra, Khúc Uyển Đình trốn tại Canada và luôn kêu oan cho mẹ.

Hồi tháng 2, Khúc Uyển Đình mở tài khoản Douyin và tuyên bố bắt đầu lại sự nghiệp bằng cách phát hành album vào mùa hè, cô còn chúc Tết khán giả với hy vọng được hoạt động nghệ thuật, nhưng không lâu sau, tài khoản của nữ ca sĩ sinh năm 1983 đã bị xóa sổ. Không những vậy, các sản phẩm âm nhạc của Khúc Uyển Đình còn bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Các thương hiệu cũng hủy hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ.