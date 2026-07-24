Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp ở Tây Ninh

Ngày 24/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã tìm thấy một bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày đầu triển khai tìm kiếm tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành.
Theo thông tin người dân cung cấp, khu vực này được cho là còn khoảng 4-5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.
Ngay trong sáng 24/7, Đội K71 huy động 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khảo sát hiện trường, đào ba hố tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ.
Trên cơ sở kết quả bước đầu, Đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
Trước đó, ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đồng thời đạt kết quả cao trong công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn.
Theo thống kê đến ngày 21/7, toàn tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm tại 13.625 phần mộ liệt sĩ, đạt 73,29% kế hoạch. Trong đó, 10.918 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu (chiếm 80,13%) và 2.707 phần mộ không đủ điều kiện (chiếm 19,87%).
Đến nay, 12 địa phương đã hoàn thành việc thu thập mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang gồm Hòa Hội, An Tịnh, Bình Minh, Long An, Dương Minh Châu, Tân Lân, Đông Thành, Hưng Thuận, Bến Cầu, Cần Giuộc, Tân Thạnh và Châu Thành.
Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm từ thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh đã thu nhận 5.571 mẫu, đạt 95,67% so với nhu cầu đăng ký. Trong số này có 5.146 trường hợp được lấy mẫu trực tiếp theo danh sách ban đầu và 605 trường hợp được bổ sung trong quá trình triển khai.