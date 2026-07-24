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Thế giới

Nga chờ đề xuất mới của Mỹ, ông Zelensky chuẩn bị tới Washington

Bình Giang

TPO - Điện Kremlin vừa cho biết Nga tin Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự nghiêm túc trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và sẽ chờ Washington đưa ra đề xuất mới, dù Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Sputnik)

Trong thời gian đó, Nga sẽ tiếp tục chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 24/7.

“Đúng vậy, (chiến đấu) không phải là con đường chúng tôi mong muốn nhất. Nhưng trong bối cảnh chưa có triển vọng hòa bình, chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng, cho đến thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chờ các đề xuất mới (từ phía Mỹ)”, ông Peskov nói, để trả lời câu hỏi liệu Mátxcơva có sẵn sàng tiếp tục chờ Mỹ đưa ra ý tưởng mới sau những nỗ lực thất bại hay không.

Phát biểu trên cho thấy Điện Kremlin muốn duy trì kênh ngoại giao với ông Trump, đồng thời cáo buộc các đồng minh của Ukraine ở châu Âu kéo dài cuộc xung đột.

“Người Mỹ – Tổng thống Trump và các nhà đàm phán của ông ấy – thực sự mong muốn xây dựng phương án có thể được tất cả các bên chấp nhận. Phương án mà họ đề xuất đã được chúng tôi chấp nhận, nhưng bị Ukraine bác bỏ. Người Mỹ không thuyết phục được Ukraine - những người đang bị châu Âu kích động”, ông Peskov nói.

Cuộc đàm phán hòa bình 3 bên gần đây nhất giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào tháng 2, ngay trước khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch tấn công Iran. Điện Kremlin nhiều lần bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ nối lại vai trò trung gian sau khi khủng hoảng Trung Đông hạ nhiệt.

Trong tuần này, ngoại trưởng của Mỹ và Nga có cuộc gặp ngắn tại Đông Nam Á. Gần đây, Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng đón các đặc phái viên của ông Trump tới Mátxcơva để đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa có lịch cụ thể.

Ông Peskov cho rằng lập trường của Mỹ còn mâu thuẫn, vì Washington “tiếp tục bơm đầy vũ khí cho Ukraine” dù nói muốn chấm dứt chiến tranh.

“Tuy nhiên, chúng tôi phải tận dụng tính hai mặt này trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump ở những điểm phù hợp với lợi ích của chúng tôi. Và mong muốn của họ về thúc đẩy giải pháp hòa bình hoàn toàn phù hợp với lợi ích của chúng tôi”, ông nói.

Ngày 24/7, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp nhau tại Washington vào ngày 28/7.

Theo nguồn tin Ukraine, ông Zelensky muốn tới Mỹ, nhưng nhóm của ông vẫn đang chờ Nhà Trắng xác nhận chính thức về lịch trình của ông Trump.

Đại diện của Tổng thống Zelensky chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Cũng trong ngày 24/7, nhà hoạt động cánh hữu Laura Loomer - đồng minh của ông Trump, có cuộc phỏng vấn ông Zelensky. Bà cho biết nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ khả năng đến Mỹ vào tuần tới, sẽ gặp ông Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Loomer nói rằng ông Zelensky sẽ tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.

Ông Graham là một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đã tới Ukraine 10 lần kể từ Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông cũng thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và vận động Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Trong khi đó, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục thực hiện các đòn tấn công.

Ngày 24/7, tập đoàn thương mại điện tử Wildberries - được coi là “Amazon của Nga”, cho biết thêm 3 kho hàng của công ty bị Ukraine tấn công trong đêm qua. Đây là một phần trong chiến dịch ngày càng mở rộng của Kiev nhằm gây tổn hại cho nền kinh tế và chuỗi hậu cần của Nga.

Bình Giang
Theo Reuters, AP
#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine

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