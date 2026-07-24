Dùng AI làm giả vé xem pháo hoa, hóa đơn đặt phòng để lừa đảo du khách đến Đà Nẵng

TPO - Cơ quan Công an Công an TP. Đà Nẵng xác định các đối tượng đã sử dụng công nghệ AI để làm giả vé xem pháo hoa, hóa đơn và xác nhận đặt phòng lưu trú, cùng các dịch vụ khác để lừa đảo du khách.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương tìm các nạn nhân liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ tháng 3 đến tháng 7/2026 tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hiếu Phong (SN 1998, trú TP. Hải Phòng) và Lương Gia Tuấn (SN 2007, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo giả mạo, đăng tải thông tin bán vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), nhận đặt phòng khách sạn, homestay, vé Bà Nà Hills cùng nhiều dịch vụ du lịch khác trên các hội nhóm du lịch.

Khi có khách liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ AI tạo vé điện tử, hóa đơn thanh toán và xác nhận đặt phòng giả để tạo lòng tin. Sau khi người mua chuyển tiền, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đối tượng Nguyễn Hiếu Phong và Lương Gia Tuấn (Ảnh: CAĐN)



Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền của bị hại, gồm: Vietcombank: 770295184; BIDV: 8898928414 (chủ tài khoản: LUONG GIA TUAN); Techcombank: 7793343325 (chủ tài khoản: PHAM THI NGOC THUY).

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những người đã chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên theo thủ đoạn mua vé DIFF, đặt phòng khách sạn, homestay, vé Bà Nà Hills hoặc các dịch vụ du lịch khác do nhóm đối tượng thực hiện, nhanh chóng liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 9/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hiếu Phong và Lương Gia Tuấn.

Đáng chú ý, Nguyễn Hiếu Phong là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua làm việc, cơ quan Công an xác định từ tháng 3/2026, do không có nghề nghiệp ổn định và muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Hiếu Phong và Lương Gia Tuấn đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng này đã lừa đảo nhiều bị hại trên phạm vi cả nước với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.