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Vụ lăng mộ ‘khủng’ trên đất trồng cây: Tháo dỡ 2 công trình trái phép

Ngọc Tú

TPO - Sau khi được tuyên truyền vận động, chủ của 2 khu lăng mộ xây trái phép trên đất trồng cây đã tự giác tháo dỡ các công trình liên quan, hoàn trả hiện trạng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Ngày 24/7, lãnh đạo xã Đông Lộc (Nghệ An) xác nhận, 2 trong số 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây của xã đã được tháo dỡ.

Cụ thể, sáng 24/7, chủ của 2 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên thửa đất trồng cây số 191 ở xóm Vĩnh Trinh (xã Đông Lộc) đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Quá trình được thực hiện dưới sự giám sát của tổ công tác liên ngành xã Đông Lộc đảm bảo đúng quy định.

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Đơn vị chức năng xã Đông Lộc giám sát tháo dỡ 2 khu lăng mộ xây trái phép. Ảnh: Phùng Ngọc Tú

Được biết, hiện còn 1 khu lăng mộ xây dựng kiên cố nhưng chưa chấp hành tháo dỡ. Xã Đông Lộc sẽ tiếp tục vận động, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Nếu chủ khu lăng mộ không tự giác khắc phục, xã sẽ tổ chức cưỡng chế.

Theo báo cáo của xã Đông Lộc, trước đó qua thông tin phản ánh từ người dân, xã đã kiểm tra hiện trường và phát hiện có 3 công trình lăng mộ được xây dựng trên diện tích đất do UBND xã quản lý. Đây là khu đất trồng cây lâu năm do UBND xã quản lý tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 50, thuộc địa bàn xóm Vĩnh Trinh, xã Đông Lộc.

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2 công trình lăng mộ trái phép trên đất trồng cây đã được tháo dỡ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có 3 công trình lăng mộ được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Đáng chú ý nhất là một khu đất đã được xây móng và đổ bê tông kiên cố bao quanh với diện tích 336m2. Bên trong khuôn viên đã được đổ đất, cát san lấp khá bằng phẳng, song chưa có ngôi mộ nào được di dời vào.

Ngay cạnh bên là một khu lăng mộ “khủng” khác có diện tích hơn 190m2. Toàn bộ công trình được xây dựng bằng tường đá xanh kiên cố, bề thế. Tuy nhiên, trong khuôn viên rộng lớn này hiện mới chỉ có một phần mộ mới được di dời đến. Công trình còn lại rộng gần 120m2, đã được đổ móng bê tông bao quanh, bên trong có hai ngôi mộ được ốp đá trắng.

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Hiện vẫn còn 1 khu lăng mộ chưa được tháo dỡ.

Lãnh đạo xã Đông Lộc cho biết, có 2 chủ sở hữu 2 khu lăng mộ là công dân thuộc phường Cửa Lò (Nghệ An). Chủ sở hữu khu lăng mộ còn lại là công dân của xã Đông Lộc.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng xây lăng mộ trái phép theo lãnh đạo xã Đông Lộc là do khu vực vi phạm nằm giáp ranh với nghĩa trang phường Cửa Lò, chưa có mốc giới rõ ràng giữa khu vực nghĩa trang và diện tích đất trồng cây lâu năm do UBND xã Đông Lộc quản lý. Bên cạnh đó, vị trí vi phạm nằm xa khu dân cư, bị che khuất bởi rừng cây và Trạm Ra đa của quân đội. Ngoài ra, tuyến đường tiếp cận hiện trường là đường độc đạo đi qua Nghĩa trang. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng trùng với quá trình địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm nên các đối tượng đã lợi dụng để xây dựng trái phép lăng mộ.

Ngọc Tú
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