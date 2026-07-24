Ấm áp hành trình đền ơn đáp nghĩa ở Thanh Hóa

TPO - Ngày 23 - 24/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Dẫn đầu đoàn công tác, có anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Trong 2 ngày hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã khánh thành các công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" và trao tặng quà cho các em thiếu nhi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, triển khai an sinh xã hội trên địa bàn các xã Sơn Thủy, xã Pù Nhi, xã Ngọc Trạo, phường Sầm Sơn và phường Hàm Rồng.

Đoàn công tác khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại xã Sơn Thủy, đồng thời trao biển hai công trình "Thắp sáng đường quê" tại Pù Nhi và Ngọc Trạo.

Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trao tặng các phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.

Tại buổi gặp, thay mặt đoàn công tác, anh Nguyễn Nhất Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

"Những phần quà được trao tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân chân thành của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đối với những người đã cống hiến cho cách mạng", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.

Thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và giao lưu, chương trình góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cha anh.