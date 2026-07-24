Sinh hoạt hè 'giữ lửa' dân ca ví, giặm cho thiếu nhi trên quê hương Bác

TPO - Từ các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, hàng trăm thiếu nhi ở quê hương Bác Hồ được học hát dân ca ví, giặm, tìm hiểu giá trị của di sản quê hương. Cách làm gần gũi này đang góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể.