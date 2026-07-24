Sinh hoạt hè 'giữ lửa' dân ca ví, giặm cho thiếu nhi trên quê hương Bác

TPO - Từ các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, hàng trăm thiếu nhi ở quê hương Bác Hồ được học hát dân ca ví, giặm, tìm hiểu giá trị của di sản quê hương. Cách làm gần gũi này đang góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể.
Không chỉ là sân chơi bổ ích trong những ngày nghỉ hè, lớp học còn góp phần gieo mầm tình yêu dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Không chỉ có những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương còn mang đến cho các em một mùa hè ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp.