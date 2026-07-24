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Giới trẻ

Sinh hoạt hè 'giữ lửa' dân ca ví, giặm cho thiếu nhi trên quê hương Bác

Ngọc Tú

TPO - Từ các buổi sinh hoạt hè sôi nổi, hàng trăm thiếu nhi ở quê hương Bác Hồ được học hát dân ca ví, giặm, tìm hiểu giá trị của di sản quê hương. Cách làm gần gũi này đang góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Video thiếu nhi sôi nổi học dân ca ví, giặm trong sinh hoạt hè.
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Mỗi tuần một buổi tối, nhà văn hóa xóm Nam Giang (xã Kim Liên, Nghệ An) lại rộn ràng tiếng cười nói của hàng trăm thiếu nhi﻿ đến sinh hoạt hè. Xen giữa các trò chơi tập thể, hoạt động rèn luyện kỹ năng là những câu ví, điệu giặm mộc mạc, sâu lắng được các em say sưa cất lên.
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Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật của các buổi sinh hoạt hè do Đoàn Thanh niên xã Kim Liên phối hợp với Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Hoàng Thị Loan tổ chức. Những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi di sản văn hóa﻿ quê hương được trao truyền một cách tự nhiên đến thế hệ trẻ.
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Không chỉ là sân chơi bổ ích trong những ngày nghỉ hè, lớp học còn góp phần gieo mầm tình yêu dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
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Không gian sinh hoạt hè vì thế không chỉ ngập tràn tiếng cười mà còn vang lên những câu hát đằm thắm, mộc mạc. Ban đầu còn e dè, nhiều em nhỏ dần mạnh dạn cất tiếng hát, làm quen với từng làn điệu, từng nhịp phách. Qua mỗi buổi học, các em không chỉ biết thêm một bài dân ca mà còn hiểu hơn về lịch sử, bản sắc văn hóa của quê hương mình.
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Đồng hành cùng các em là cô Nguyễn Thùy Danh (37 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Nam Giang). Bằng sự tận tâm và tình yêu dành cho dân ca xứ Nghệ, cô hướng dẫn từng câu hát, cách lấy hơi, nhả chữ và truyền tải ý nghĩa của mỗi làn điệu ví, giặm đến thiếu nhi.
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Những bài học giản dị nhưng giàu cảm xúc đã giúp các em không chỉ hát đúng mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật dân gian đã gắn bó với bao thế hệ người dân xứ Nghệ.
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Tiếng hát dân ca﻿ vì thế trở thành "chất keo" kết nối các em nhỏ với nhau, làm mỗi buổi sinh hoạt hè thêm sôi nổi, giàu cảm xúc. Không còn khoảng cách giữa việc học và vui chơi, các em được tiếp cận di sản bằng chính sự hồn nhiên, say mê của tuổi thơ. Các buổi sinh hoạt hè luôn có sự đồng hành của cán bộ xóm, đoàn viên thanh niên. Nhiều phụ huynh, ông bà cũng dành thời gian đến theo dõi, cổ vũ con, cháu mình trong từng buổi sinh hoạt.
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Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng chị Trịnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An đến động viên, cùng hát, giao lưu với các em thiếu nhi, tạo không khí gần gũi, sôi nổi.
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Không chỉ ở xóm Nam Giang, tại xóm Làng Sen, việc đưa dân ca ví, giặm vào sinh hoạt hè cũng trở thành điểm nhấn trong các hoạt động dành cho thiếu nhi. Nhiều em bộc lộ năng khiếu, mạnh dạn biểu diễn tại các chương trình văn nghệ của địa phương, tham gia các liên hoan, hội thi dân ca và dần trở thành những gương mặt triển vọng trong phong trào văn nghệ thiếu nhi.
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Không chỉ có những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương còn mang đến cho các em một mùa hè ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp.
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Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, Cuộc vận động "Mỗi thanh thiếu nhi biết ít nhất một làn điệu dân ca ví, giặm" đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh. Từ cuộc vận động này, nhiều mô hình sáng tạo đã được hình thành như: thành lập câu lạc bộ dân ca, mở lớp truyền dạy, đưa ví, giặm vào sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt hè, tổ chức giao lưu với các nghệ nhân... Qua đó, di sản được đưa đến gần hơn với thanh thiếu nhi bằng những hình thức sinh động, hấp dẫn.
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Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giá trị của di sản không chỉ nằm ở những làn điệu mộc mạc, sâu lắng mà còn ở sức sống được tiếp nối qua từng thế hệ. Bởi vậy, việc đưa dân ca vào các hoạt động hè không đơn thuần là dạy các em biết hát, mà còn là cách gieo những hạt mầm văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, bồi đắp bản sắc dân tộc ngay từ tuổi thơ. Trong ảnh, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên đại diện chính quyền địa phương xã đến động viên, tặng quà cho các em thiếu nhi trong buổi sinh hoạt hè và học hát dân ca ví, giặm.
Ngọc Tú
#video #sinh hoạt hè #thiếu nhi #dân ca ví #giặm #giữ hồn văn hóa #giữ làn điệu dân ca #Tỉnh Đoàn Nghệ An #quê Bác

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