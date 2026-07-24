Kem Bơ Sầu Riêng, Kem Trái dừa và câu chuyện định vị lại đặc sản Vũng Tàu

Trong hình dung của phần lớn du khách, ẩm thực Vũng Tàu vẫn gắn liền với hải sản tươi sống ven biển. Nhưng nếu để ý kỹ hơn vài năm gần đây, bản đồ ẩm thực của thành phố biển này đã có thêm một nhóm món mới được nhắc tên thường xuyên: Kem Bo Sầu Riêng, Kem Trái Dừa và Kem Bơ Dừa. Điều thú vị là những món tưởng chừng phổ thông này lại đang dần trở thành một phần nhận diện riêng của Vũng Tàu, khác với các đô thị du lịch cùng nằm ven biển.

Quán cafe view biển gắn liền với món kem trở thành đặc sản tại Vũng Tàu

Một món ăn muốn trở thành đặc sản không thể chỉ dựa vào công thức. Nó cần những địa điểm gắn bó lâu dài, đủ thời gian để hình thành thói quen tiêu dùng và ký ức du lịch. Ở Vũng Tàu, dù các quán cafe view biển không thiếu, nhưng số quán vừa có vị trí đẹp, vừa gắn được tên tuổi với các món đặc sản địa phương lại khá hiếm.

Cafe 360° Kem Bơ là một trong số ít cái tên đáp ứng được cả hai yếu tố này. Bắt đầu hoạt động từ năm 2007, đến nay quán đã có gần hai thập kỷ tuổi đời, với vị trí ngay mặt tiền biển Bãi Trước. Trong một khu vực mà tốc độ thay đổi của các thương hiệu F&B diễn ra khá nhanh và có phần khốc liệt, việc một quán cafe địa phương duy trì được vị trí đắc địa suốt gần 20 năm là điều đáng ghi nhận.

Quán có vị trí đắc địa đối diện biển tại Bãi trước Vũng Tàu

Bộ ba đặc sản: Kem Bơ Sầu Riêng, Kem Trái Dừa và Kem Bơ Dừa

Nhắc đến Cafe 360° Kem Bơ, không ít khách quen thường nói đến bộ ba món Kem Bơ Sầu Riêng, Kem Trái Dừa và Kem Bơ Dừa đã trở thành điểm nổi bật tại địa phương. Ba món này dần được xem như đặc sản Vũng Tàu không phải nhờ một chiến dịch truyền thông nào, mà qua sự truyền miệng của khách du lịch qua nhiều năm. Cứ mỗi lần ghé Vũng Tàu, người này rỉ tai người kia về việc trải nghiệm các món này và dần dần, chúng đã trở thành một phần trong ký ức du lịch của nhiều gia đình khi nhắc đến thành phố biển.

Trọn bộ Kem Bơ Sầu Riêng, Kem Trái Dừa, Kem Bơ Dừa tại quán

Điều quyết định chất lượng ở Cafe 360° là ở khâu chọn nguyên liệu. Sầu riêng được quán kết hợp giữa hai giống Ri6 và sầu Thái để giữ được độ ngọt đậm và tránh bị sượng. Bơ lấy từ Đà Lạt và Đắk Lắk, hai vùng vốn nổi tiếng với bơ béo và thơm, giúp hạn chế vị đắng thường gặp khi trái vụ. Dừa được chọn từ Bến Tre chuẩn khu vực Châu Thành, nơi có giống dừa ngọt thanh và nước dừa đặc trưng của miền Tây. Cách đa dạng hóa nguồn cung này giúp quán giữ được chất lượng ổn định quanh năm, kể cả trong những tháng trái vụ, điều không phải quán cafe khu du lịch nào cũng làm được.

Bơ, Dừa và Sầu Riêng đều được tuyển chọn kỹ

Giữ nhịp phục vụ kiểu địa phương giữa xu hướng xu hướng tự phục vụ

Ngoài tuổi đời và vị trí đắc địa, một điểm khiến Cafe 360° Kem Bơ khác biệt với nhiều quán cafe cùng khu vực là cách vận hành. Khi phần lớn các quán cà phê đã chuyển sang mô hình tự order, tự bưng đồ để tối ưu chi phí và tốc độ, Cafe 360° vẫn giữ phong cách phục vụ tận bàn. Với khách du lịch, đặc biệt là những người đi cùng gia đình hoặc bạn bè, việc được phục vụ trọn vẹn từ lúc bước vào cho đến khi rời quán không đơn thuần là một chi tiết dịch vụ, mà là một phần của trải nghiệm nghỉ dưỡng. Đây cũng là lý do quán giữ được lượng khách quen ổn định suốt gần hai thập kỷ.

Cafe 360° vẫn luôn theo đuổi phong cách phục vụ truyền thống

Cấu trúc khách của quán cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Buổi sáng, quán là địa điểm quen thuộc của nhóm khách chủ yếu là người dân Vũng Tàu ghé uống cà phê quen. Đến chiều và tối, tỷ lệ du khách tăng lên rõ rệt. Chính sự pha trộn này tạo ra bầu không khí ít gặp ở các quán "chỉ dành cho khách du lịch" khi du khách khi ngồi tại đây không chỉ thưởng thức món, mà còn cảm nhận được một phần nhịp sống chân thật của nơi đây.

Địa điểm quen thuộc của dân địa phương và khách du lịch khi tìm trải nghiệm món Kem Bơ

Trong bối cảnh du lịch nội địa ngày càng cạnh tranh và các thành phố biển đều cố gắng tạo ra dấu ấn riêng, việc xây dựng được bản sắc ẩm thực đi kèm với trải nghiệm dịch vụ chỉn chu, dù chỉ qua vài chi tiết tưởng chừng đơn giản, là lợi thế không nhỏ. Với Vũng Tàu, nhóm món Kem bơ này đang dần được ghi nhận như một phần của bản sắc đó, bên cạnh hải sản truyền thống.

Du khách có kế hoạch đến Vũng Tàu và muốn thử các món kem đặc sản có thể tìm đến khu vực Bãi Trước, nơi tập trung nhiều quán cafe view biển lâu năm. Cafe 360° Kem Bơ tại 36 Quang Trung, phường Vũng Tàu, TP. HCM là một trong những địa điểm đáng cân nhắc cho hành trình ẩm thực này, mở cửa từ 6h sáng đến 23h00 mỗi ngày.