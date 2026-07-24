Hơn 13.000 đội hình đưa ‘Bình dân học vụ số’ đến gần với người dân

TPO - Sáng 24/7, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Trung ương Đoàn về công tác triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chủ trì buổi làm việc có ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Hơn 13 nghìn đội hình "Bình dân học vụ số"

Tại buổi làm việc, anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên BCH, Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của Trung ương Đoàn trong hơn 1 năm triển khai.

Cụ thể, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập và duy trì 13.124 đội hình "Bình dân học vụ số" thu hút 441.617 lượt đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ gần 2,5 triệu người dân, tạo mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số rộng khắp từ cơ sở và góp phần đưa các chủ trương của Đảng về chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Thông qua mạng lưới này, hơn 18 nghìn hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng số đã được triển khai sâu rộng; nhiều mô hình sáng tạo như "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", "mỗi đoàn viên hỗ trợ một người dân", "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Ngày thứ Bảy chuyển đổi số" đã được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương.

﻿ ﻿ Toàn cảnh buổi làm việc.

Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp bộ Đoàn đã thành lập 48.928 đội hình với 619.252 lượt tình nguyện viên tham gia, trực tiếp hỗ trợ 5.145.990 lượt người dân thực hiện các thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trên môi trường số.

Trung ương Đoàn đã triển khai phát triển "trợ lý AI" của Đoàn (https://ai.ttnmedia.vn) theo hướng trở thành công cụ hỗ trợ thông minh phục vụ cán bộ Đoàn trong tra cứu văn bản, hỏi đáp nghiệp vụ, tổng hợp thông tin và khai thác dữ liệu.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động lồng ghép việc triển khai phong trào với Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tình nguyện thường xuyên và các chương trình, đề án về chuyển đổi số của địa phương, đơn vị.

Qua đó, chuyển đổi số không chỉ được triển khai thông qua các hoạt động tuyên truyền mà từng bước trở thành nội dung thường xuyên trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu ngay tại cơ sở.

Một số kết quả nổi bật trong triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của Trung ương Đoàn thời gian qua.

Lực lượng chủ lực trong triển khai phong trào

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực.

Ông Vũ Thanh Mai cũng đánh giá cao nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số". Vì vậy, ông đề nghị Trung ương Đoàn cần tiếp tục phối hợp với các ban, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời ghi nhận xứng đáng công sức và đóng góp của đoàn viên, thanh niên.

Ông Vũ Thanh Mai phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Theo Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong bức tranh tổng thể về kết quả triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức Đoàn phải tạo được dấu ấn đậm nét bằng những mô hình mới, cách làm sáng tạo và kết quả cụ thể. Trung ương Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đi đầu, phấn đấu đạt những kết quả tốt nhất trong quá trình triển khai phong trào.

Thành công của phong trào phụ thuộc rất lớn vào sự vào cuộc của hệ thống tổ chức Đoàn. Với lợi thế về khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ, đoàn viên, thanh niên phải trở thành lực lượng nòng cốt, bởi nếu thanh niên không tham gia tích cực và hiệu quả, phong trào khó có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Để phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai hiệu quả, ông Vũ Thanh Mai đề nghị, Trung ương Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định phong trào “Bình dân học vụ số” là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của tổ chức Đoàn trong thời gian tới.

"Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong học tập, nâng cao kỹ năng số; xây dựng mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đoàn viên và các nền tảng số dùng chung; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành, phân tích, dự báo và công tác tham mưu", ông Vũ Thanh Mai nói.

