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Giới trẻ

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Đà Nẵng ra quân 'Mùa hè số cùng VNeID', lan tỏa tiện ích số

Giang Thanh

TPO - Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng thành lập 5 đội hình thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID", huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Ngày 24/7, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện Đề án 06" trên địa bàn thành phố năm 2026.

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"Mùa hè số cùng VNeID" do Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai. Ảnh: Giang Thanh

Theo báo cáo, đến nay, Đà Nẵng đã thu nhận hơn 2 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 1,8 triệu tài khoản VNeID. Người dân đã tích hợp hơn 840.000 thẻ BHYT, 436.000 giấy phép lái xe, 133.000 đăng ký xe và hơn 417.000 tài khoản an sinh xã hội lên ứng dụng VNeID. Gần 90.000 lượt hành khách cũng đã sử dụng sinh trắc học trên VNeID để làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, "Mùa hè số cùng VNeID" là hoạt động có ý nghĩa chiến lược về chuyển đổi số, đồng thời, phát huy vai trò xung kích của lực lượng công an và đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân.

Theo Đại tá Tăng, mặc dù Đề án 06 đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, lao động tự do và người dân ở khu vực nông thôn còn lúng túng trong việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

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Ra mắt 5 đội hình tình nguyện trong Chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID".

"Chiến dịch không chỉ tuyên truyền để người dân biết mà phải trực tiếp hướng dẫn để người dân tự thực hiện được các thao tác trên môi trường số. Lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng và hiệu quả thực chất của người dân làm thước đo cao nhất để đánh giá kết quả triển khai”, Đại tá Tăng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, 5 đội hình thanh niên tình nguyện trong chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID" đã chính thức ra mắt. Đó là đội hình hướng dẫn công dân số; đội hình hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID; đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến và đội hình khảo sát, ghi nhận vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các tiện ích số.

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Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số trên VNeID.

Các tình nguyện viên được yêu cầu hướng dẫn người dân bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu; kiên trì hỗ trợ người cao tuổi, người ít tiếp cận công nghệ và các nhóm yếu thế; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin, không tự ý lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dân.

Dịp này, Mobifone Đà Nẵng cũng trao tặng 5.000 thuê bao di động và gói cước truy cập internet miễn phí cho đại diện các đội hình thanh niên tình nguyện, góp phần hỗ trợ người dân kết nối internet, tiếp cận các nền tảng số và khai thác hiệu quả các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt triển khai hoạt động tại khu dân cư, trường học, chợ, điểm sinh hoạt cộng đồng, bộ phận một cửa, trung tâm phục vụ hành chính công và các địa bàn tập trung đông người dân, sinh viên; tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số.

Giang Thanh
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