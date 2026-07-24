Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại hố chôn tập thể thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Trong quá trình mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), lực lượng quy tập vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại một rãnh mộ tập thể mới. Đây là vị trí thứ hai có hài cốt được tìm thấy sau đợt khai quật bắt đầu từ đầu tháng 7.

Sáng 24/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiến hành mở rộng khai quật tại khu đất cao trong Công viên Lê Thị Riêng.

Khu vực khai quật có chiều dài khoảng 10m, sâu hơn 1,5m, nằm ở một trong ba khu vực được cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu nghi là nơi chôn cất tập thể sau khi đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và kết quả khảo sát.

Lực lượng chức năng tiến hành đào tìm kiếm ở khu vực nghi có mộ tập thể thứ hai trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: H.H

Trong buổi đầu tiến hành tìm kiếm ở khu vực rãnh mộ mới, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.H

Ban đầu, lực lượng chức năng sử dụng máy xúc bóc lớp đất mặt đến độ sâu khoảng 1m. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, toàn bộ việc khai quật được chuyển sang đào thủ công nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại dưới lòng đất.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập đã phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ. Khu vực khai quật hiện được che chắn để tránh mưa làm sạt lở đất, đồng thời tiếp tục mở rộng thăm dò nhằm xác định quy mô thực tế của hố chôn tập thể.

Đây là điểm thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ kể từ khi TPHCM triển khai đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng vào đầu tháng 7.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30m kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ nước cạnh Nhà truyền thống, lực lượng chức năng đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông, lược, nhẫn, bút viết, lọ dầu gió và các mảnh giấy ghi thông tin đơn vị.

Từ những di vật thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu xác định được thông tin của một số liệt sĩ. Trong đó có trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội phó thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, hy sinh trong trận đánh cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đối chiếu ADN với thân nhân để xác nhận danh tính.