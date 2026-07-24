Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe trên 29 chỗ và xe tải lưu ý gì khi vào trung tâm Đà Lạt từ ngày 1/8?

Thái Lâm

TPO - Từ ngày 1/8, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông. Trong đó, xe trên 29 chỗ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến, nhiều khu vực cấm đỗ xe và xe tải cũng bị giới hạn theo khung giờ nhằm giảm ùn tắc.

Ngày 24/7, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, từ ngày 1/8 sẽ triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường thuộc khu vực Đà Lạt. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ cấm đỗ xe tại nhiều tuyến đường như: Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh và một số khu vực khác.

tp-br_img-7615.jpg
Từ ngày 1/8, xe trên 29 chỗ và xe tải lưu thông khu vực Đà Lạt sẽ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến và khung giờ.

Đối với xe khách trên 29 chỗ (trừ xe buýt), Sở Xây dựng Lâm Đồng quy định cấm lưu thông trên đường Hai Bà Trưng (đoạn gần đường La Sơn Phu Tử); cấm đi thẳng và quay đầu trên đường Phan Đình Phùng tại nút giao Phan Đình Phùng - Tản Đà; cấm rẽ phải từ đường Tản Đà vào Phan Đình Phùng; đồng thời cấm đỗ xe trên các tuyến Nguyễn Văn Cừ và đường 3 Tháng 2.

Riêng trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn từ sau nút giao Lý Tự Trọng hướng về vòng xoay Đại học Đà Lạt, xe trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trong khung giờ từ 19h đến 21h hằng ngày.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, việc hạn chế xe trên 29 chỗ tại các tuyến đường trên nhằm phân luồng phương tiện, giảm áp lực giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt - nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm, cuối tuần và các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng bổ sung phương án hạn chế xe tải từ 1,5 tấn trở lên lưu thông trong các khung giờ cao điểm từ 6 - 8h, 10 - 12h và 16 - 18h hằng ngày trên các tuyến Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng, Ba Tháng Hai - Trần Phú và Đặng Thùy Trâm - Hoàng Văn Thụ nhằm giảm mật độ phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trung tâm.

Thái Lâm
#giao thông Đà Lạt #xe trên 29 chỗ #giảm ùn tắc #quy định xe khách #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe