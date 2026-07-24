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Pháp luật

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Phạt 15 năm tù 2 đối tượng 'thông' chốt A80, tông Cảnh sát cơ động trọng thương

Hoàng An

TPO - Sau gần một năm gây ra vụ "thông" chốt làm nhiệm vụ A80, tông chiến sĩ Cảnh sát cơ động trọng thương, hai bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân, bị tòa tuyên phạt tổng mức án 15 năm tù.

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, ở xã Phúc Thịnh) mức án 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở xã Tiến Thắng) mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khuya 21/8/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an phường Tây Hồ; Công an phường Hồng Hà, được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (trong dịp lễ kỷ niệm A80) dọc hai bên đường Yên Phụ - Nghi Tàm cùng các tuyến lân cận.

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Hai bị cáo Nam và Quân thời điểm mới bị bắt.

Các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục công an, trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định và đứng ở hai bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an cho người cùng phương tiện giao thông từ các hướng đi vào.

Cũng từ sáng sớm 21/8/2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam lấy xe máy hiệu Honda Wave của đồng nghiệp cùng phòng trọ mình, đi đến quán nước tại thôn An Cư (xã Tiến Thắng, Hà Nội). Tại đây, Nam gặp Nguyễn Văn Quân và rủ Quân sang khu vực Hồ Tây chơi.

Khi Quân đồng ý, Nam điều khiển xe máy cả hai không đội mũ bảo hiểm di chuyển từ xã Tiến Thắng, qua cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ hướng đi đường Nghi Tàm với tốc độ 70 - 80km/h, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Đến đoạn vòng xuyến ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm, dù thấy công an đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie cấm không cho người vào nhưng Nam điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng đâm thẳng qua chốt.

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Hiện trường hai thanh niên thông chốt.

Thấy vậy, một cán bộ công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành mà tiếp tục đi qua chốt khác trên đường Nghi Tàm. Sau đó, bị cáo điều khiển xe máy, liên tục vượt qua các chốt có các lực lượng công an bảo vệ.

Theo cáo buộc, khi di chuyển hết đường Nghi Tàm đến đầu cầu vượt An Dương, thấy lực lượng công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không dừng xe mà điều khiển xe máy quay đầu đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, liên tục đâm thẳng vượt chốt.

Bị cáo Quân ngồi sau hai tay ôm eo, uốn người theo hướng đánh lái của Nam. Dù hai bên đường có nhiều người dân đứng xem nguy hiểm, Quân vẫn tỏ ra phấn khích giơ tay reo hò.

Đến điểm chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam phóng xe qua 2 cán bộ công an, đâm văng gậy hiệu lệnh giao thông của một người.

Cùng lúc này, anh Lê Đình Công (SN 1991, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội) đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để chặn hai thanh niên. Tuy nhiên, Nam điều khiển xe máy lao đến đâm thẳng vào người anh Công làm anh văng ra khoảng 5m, bất tỉnh.

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Hai bị cáo Quân và Nam tại phiên tòa.

Chiếc xe máy Nam điều khiển cũng bị đổ, hai bị cáo ngã ra đường và bị lực lượng chức năng khống chế.

Sau vụ va chạm, anh Công được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bị tổn hại 73% sức khỏe.

Bị cáo Nam cũng bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long còn Quân chỉ bị trầy xước nhẹ nên được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai.

Hoàng An
#Thông chốt A80 #A80 #thông chốt #Thanh niên thông chốt #đâm cảnh sát cơ động

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