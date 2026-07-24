Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra đường dây vũ khí 'khủng'

TPO - Sau khi biểu dương chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra đường dây vũ khí quân dụng quy mô lớn, truy thu tối đa số vũ khí đã tiêu thụ ngoài thị trường.

Theo đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Thư khen biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây tội phạm hoạt động khép kín từ sản xuất, quảng bá, tiêu thụ đến vận chuyển vũ khí quân dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công chuyên án.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 16 đối tượng; thu giữ 10 khẩu súng, 55.628 viên đạn chì cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Ảnh minh họa.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh; góp phần ngăn chặn nguy cơ tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi tối đa số vũ khí đã được tiêu thụ ra ngoài thị trường.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn Công an tỉnh Bắc Ninh được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen. Trước đó, ngày 15/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã biểu dương lực lượng Công an tỉnh về thành tích triệt phá đường dây "Bún Chả TV".