Chạm vào một thời thanh xuân qua những kỷ vật của cán bộ ‘đi B’

TPO - Những chiếc ba lô bạc màu, cuốn nhật ký, lá thư và tấm ảnh gia đình đã úa vàng như kể lại câu chuyện về một thế hệ cán bộ “đi B” gác lại tuổi trẻ, tình thân và những dự định riêng để lên đường vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật được giới thiệu tại triển lãm. Mỗi hiện vật lưu giữ một phần ký ức của những cán bộ từng rời hậu phương, vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
Những chiếc vali, cuốn sổ, bức thư hay tấm ảnh được niêm phong cũng đánh dấu thời điểm họ tạm gác cuộc sống riêng, rời xa gia đình để lên đường nhận nhiệm vụ.
Có những người đã trở về sau ngày đất nước thống nhất, tìm lại những kỷ vật từng gửi trước lúc lên đường như tìm lại một phần thanh xuân của mình. Trong ảnh là hồ sơ, kỷ vật của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và nhà văn Nguyễn Sơn Tùng.
Những hiện vật bình dị, in đậm dấu vết thời gian, lưu giữ ký ức về một thế hệ từng sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc.
Đối với nhiều bạn trẻ, triển lãm không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử mà còn là cơ hội chạm đến những câu chuyện rất đời thường của thế hệ cha anh. Qua từng kỷ vật, chiến tranh hiện lên không chỉ bằng những trận đánh hay con số thống kê, mà bằng những số phận, những cuộc chia ly và những ước mơ còn dang dở.