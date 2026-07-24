Chạm vào một thời thanh xuân qua những kỷ vật của cán bộ ‘đi B’

TPO - Những chiếc ba lô bạc màu, cuốn nhật ký, lá thư và tấm ảnh gia đình đã úa vàng như kể lại câu chuyện về một thế hệ cán bộ “đi B” gác lại tuổi trẻ, tình thân và những dự định riêng để lên đường vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.