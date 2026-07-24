Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Chạm vào một thời thanh xuân qua những kỷ vật của cán bộ ‘đi B’

Dương Triều

TPO - Những chiếc ba lô bạc màu, cuốn nhật ký, lá thư và tấm ảnh gia đình đã úa vàng như kể lại câu chuyện về một thế hệ cán bộ “đi B” gác lại tuổi trẻ, tình thân và những dự định riêng để lên đường vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

VIDEO: Ngắm những kỷ vật của cán bộ "đi B", chạm vào một thời thanh xuân đã qua.
tp-di-b9.jpg
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ﻿ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức trưng bày “Thanh xuân gửi lại”, giới thiệu tài liệu và kỷ vật của các cán bộ “đi B”. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 2/9/2026 tại số 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội.
tp-di-b26.jpg
tp-di-b27.jpg
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh và kỷ vật được giới thiệu tại triển lãm. Mỗi hiện vật lưu giữ một phần ký ức của những cán bộ từng rời hậu phương, vào chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ.
tp-di-b15.jpg
Trước khi nhận nhiệm vụ, cán bộ “đi B” phải gửi lại giấy tờ, thư từ và tư trang cá nhân tại cơ quan lưu trữ nhằm bảo đảm yêu cầu bí mật.
tp-di-b13.jpg
tp-di-b11.jpg
Những chiếc vali, cuốn sổ, bức thư hay tấm ảnh được niêm phong cũng đánh dấu thời điểm họ tạm gác cuộc sống riêng, rời xa gia đình để lên đường nhận nhiệm vụ.
tp-di-b24.jpg
tp-di-b21.jpg
Có những người đã trở về sau ngày đất nước thống nhất, tìm lại những kỷ vật từng gửi trước lúc lên đường như tìm lại một phần thanh xuân của mình. Trong ảnh là hồ sơ, kỷ vật của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và nhà văn Nguyễn Sơn Tùng.
tp-di-b20.jpg
Nhưng cũng có những chiếc hộp lưu trữ chưa một lần được mở, bởi chủ nhân của chúng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.
tp-di-b7.jpg
Những hiện vật bình dị, in đậm dấu vết thời gian, lưu giữ ký ức về một thế hệ từng sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc.
tp-di-b16.jpg
Không ít người dừng lại thật lâu trước những dòng chữ đã nhòe mực. Những câu chữ mộc mạc ấy hôm nay trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những mất mát phía sau các trang sử hào hùng.
tp-di-b31.jpg
tp-di-b30.jpg
Đối với nhiều bạn trẻ, triển lãm không chỉ là hành trình tìm hiểu lịch sử mà còn là cơ hội chạm đến những câu chuyện rất đời thường của thế hệ cha anh. Qua từng kỷ vật, chiến tranh hiện lên không chỉ bằng những trận đánh hay con số thống kê, mà bằng những số phận, những cuộc chia ly và những ước mơ còn dang dở.
tp-di-b8.jpg
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những chiếc ba lô cũ, cuốn nhật ký, lá thư hay tấm ảnh gia đình vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một thế hệ đã gửi lại tuổi trẻ﻿ để đất nước có được hòa bình và thống nhất hôm nay.
Dương Triều
#cán bộ đi B #kỷ vật #triển lãm #thanh xuân #chiến tranh #kỷ niệm #Hà Nội #nhật ký #79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ #27/7

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe