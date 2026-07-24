Truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho chiến sĩ quên mình cứu hai người

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai truy tặng bằng khen cho thượng sĩ Kpă Thiêp vì đã vì hành động quả cảm, quên mình cứu hai người bị điện giật.

Ngày 24/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho thượng sĩ Kpă Thiêp (20 tuổi, thuộc Trung đội Vệ binh, ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) vì đã dũng cảm cứu người gặp nạn.

Cụ thể, truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho thượng sĩ Kpă Thiêp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người gặp nạn ở khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Người nhà làm lễ mai táng cho thượng sĩ Kpă Thiêp.

Chiến sĩ Kpă Thiêp (quê xã Chư Sê, Gia Lai) đang nghỉ phép về thăm gia đình từ ngày 19 đến 30/7. Khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, thấy hai nam thanh niên đang dựng cột điện (bằng kim loại - PV), chiến sĩ Kpă Thiêp xuống giúp.

Trong lúc dựng cột điện cả 3 người cùng bị điện giật, riêng chiến sĩ Kpă Thiêp ngoài cùng nên bật ra. Thấy hai người vẫn còn bị dòng điện giật, không thoát ra được, chiến sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động dũng cảm, quyết đoán và đầy trách nhiệm của chiến sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi.

Trước hành động dũng cảm, quên mình cứu người, Sư đoàn 10 đã có quyết định truy thăng quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ Kpă Thiêp vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. Theo đó, thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với hạ sĩ Kpă Thiêp, nhập ngũ tháng 2/2025, chức vụ chiến sĩ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/7/026.