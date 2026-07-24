Người trẻ Hàn Quốc thích ở với mẹ hơn yêu đương

TPO - Áp lực kinh tế cộng với giảm hứng thú hẹn hò khiến nhiều người trẻ Hàn Quốc trở nên gắn bó hơn với gia đình, thậm chí tự hào khi bị gọi là bám mẹ.

Theo The Korea Times, từng có thời điểm, việc bị gọi là "con trai cưng của mẹ" (mama's boy) hay "con gái cưng của mẹ" (mama's girl) ở Hàn Quốc khiến nhiều người không thích. Nhưng giờ đây, hàng triệu người trẻ Hàn Quốc chấp nhận danh xưng tương tự, thậm chí coi đó như một niềm tự hào.

Mạng xã hội xứ kim chi đang lan truyền mạnh mẽ thuật ngữ "eommisae", dùng để chỉ những người “bám” mẹ hoặc “phát cuồng” vì mẹ, khi ngày càng nhiều người trẻ cho biết thích dành thời gian bên mẹ hơn là với bạn bè hoặc người yêu.

Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc thích ở bên cạnh mẹ hơn là yêu đương hay đi chơi với bạn bè.

Trên các nền tảng như Instagram và YouTube, nhiều người trẻ Hàn Quốc chia sẻ hình ảnh, video ghi lại cảnh đi mua sắm, du lịch và ăn uống cùng mẹ. Họ nhận mình là “eommisae”. Nhiều người xem mẹ như bạn thân nhất, trò chuyện với mẹ nhiều hơn bất kỳ ai khác và cũng thừa nhận thích ở cùng mẹ hơn giao lưu với bạn bè đồng trang lứa.

Theo quan điểm chung, eommisae không mang ý nghĩa tiêu cực như mama's boy hay mama's girl, vốn để chỉ sự phụ thuộc quá mức vào mẹ. Mọi người dùng từ eommisae để gọi chính mình với sự tự hào, trong khi hai thuật ngữ còn lại để chỉ trích người khác.

Xu hướng này còn lan sang cả Kpop. Nhiều thần tượng công khai thể hiện mối quan hệ gắn bó với cha mẹ. Wonhee - thành viên nhóm ILLIT cho biết eommisae là từ lóng yêu thích trong chương trình trên YouTube, góp phần đưa cách gọi này phổ biến hơn với công chúng.

Tuy nhiên, đằng sau mác vui vẻ nhấn mạnh sự gắn kết gia đình ấy lại ẩn chứa thực tế phũ phàng về xã hội hiện đại. Mức độ phổ biến của xu hướng gắn chặt với áp lực tài chính mà thế hệ trẻ đang phải đối mặt: Giá nhà leo thang, thị trường việc làm khó khăn và tình trạng bất ổn tài chính kéo dài.

Khảo sát năm 2024 về đời sống thanh niên của Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Hàn Quốc cho thấy 54,4% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 đến 34 sống cùng cha mẹ. Con số này tăng đều theo thời gian, từ mức 46% vào năm 2000.

Trong số những người sống cùng cha mẹ, 56,6% chia sẻ nguyên nhân chính khiến họ chưa chuyển ra ở riêng là do khó khăn về tài chính. Chỉ 38% nói rằng họ có kế hoạch sống tự lập.

Wonhee thừa nhận thích thuật ngữ "eommisae".

Xu hướng này cũng được phản ánh trong dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tính đến năm 2022, khoảng 81% người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 vẫn sống cùng cha mẹ, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 50% của OECD. Giá nhà tăng mạnh, chi phí thuê nhà leo thang, thị trường lao động ảm đạm cùng chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khiến người trẻ khó đạt được sự độc lập về tài chính.

Một số ý kiến cho rằng hiện tượng này không chỉ là trào lưu nhất thời trên Internet, mà còn phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về các mối quan hệ của giới trẻ Hàn Quốc.

Trong bối cảnh các mối quan hệ xã hội ngày càng thu hẹp nhưng gắn kết hơn, nhiều người trẻ coi trọng những mối quan hệ ổn định, thân thuộc với gia đình hơn là hẹn hò hoặc mở rộng vòng tròn quan hệ.

Xu hướng này trùng khớp với việc ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn không yêu đương.

Theo khảo sát năm 2022 của Hiệp hội Dân số, Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc về nhận thức của thanh niên, 65,5% người trưởng thành chưa kết hôn trong độ tuổi từ 19 đến 34 cho biết không có mối quan hệ tình cảm (vào thời điểm khảo sát). Trong số đó, 70% tuyên bố chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân.

Khi ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc coi trọng việc dành thời gian cho gia đình hơn các mối quan hệ yêu đương, hiện tượng này được xem là một phần của sự chuyển biến văn hóa rộng lớn hơn trong thế hệ trẻ.