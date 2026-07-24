Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cao Bằng giảm 545 đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố

Trọng Đảng

TPO - Sáng 24/7, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau sắp xếp tỉnh vừa giảm 545 đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố.

Chủ trì và cung cấp thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng vẫn duy trì ổn định và đạt một số kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,85% so với cùng kỳ, xếp thứ 6/9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 25/34 tỉnh, thành phố cả nước.

tp-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ chủ trì, cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 12.496 tỷ đồng. “Mặc dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra (hơn 9,09%) nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn chung” – bà Lệ thông tin.

Giảm 37,2% đơn vị sau sắp xếp

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về kết quả sau một năm thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp và thực hiện sắp xếp các thôn, tổ dân phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, tỉnh đã giảm đến 37,2% đầu mối, đơn vị hành chính.

173259-173250-hop-bao-cau-hoi-09144724-09442424.jpg
Phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh Báo Cao Bằng.

Tuy nhiên, bà Lệ cũng thẳng thắn thừa nhận, quá trình sắp xếp vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: khối lượng công việc liên quan đến chia tách, điều chuyển, tổng hợp dự toán lớn; một số địa phương gặp khó khăn trong bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã cần tiếp tục được hoàn thiện…

Về sắp xếp thôn, tổ dân phố bà Huệ cho biết, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp 1.052/1.462 thôn, tổ dân phố để thành lập 507 thôn, tổ dân phố mới; giữ nguyên 410 thôn, tổ dân phố.

Sau sắp xếp tỉnh còn 917 thôn, tổ dân phố, giảm 545 đơn vị (tương đương 37,28%). Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình tăng từ 5,34% lên 36,11%; tổ dân phố tăng từ 4,47% lên 81,25%.

Trọng Đảng
#Tỉnh Cao Bằng #Kinh tế - xã hội tỉnh Cao bằng #Cao Bằng au 1 năm thực hiện sắp xếp chính quyền theo 2 cấp #UBND tỉnh Cao Bằng #Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe