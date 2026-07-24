Cao Bằng giảm 545 đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố

TPO - Sáng 24/7, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau sắp xếp tỉnh vừa giảm 545 đơn vị hành chính thôn, tổ dân phố.

Chủ trì và cung cấp thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng vẫn duy trì ổn định và đạt một số kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,85% so với cùng kỳ, xếp thứ 6/9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thứ 25/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ chủ trì, cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Quy mô nền kinh tế đạt khoảng 12.496 tỷ đồng. “Mặc dù chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra (hơn 9,09%) nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn chung” – bà Lệ thông tin.

Giảm 37,2% đơn vị sau sắp xếp

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về kết quả sau một năm thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp và thực hiện sắp xếp các thôn, tổ dân phố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, tỉnh đã giảm đến 37,2% đầu mối, đơn vị hành chính.

Phóng viên báo Tiền Phong đặt câu hỏi trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh Báo Cao Bằng.

Tuy nhiên, bà Lệ cũng thẳng thắn thừa nhận, quá trình sắp xếp vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: khối lượng công việc liên quan đến chia tách, điều chuyển, tổng hợp dự toán lớn; một số địa phương gặp khó khăn trong bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã cần tiếp tục được hoàn thiện…

Về sắp xếp thôn, tổ dân phố bà Huệ cho biết, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp 1.052/1.462 thôn, tổ dân phố để thành lập 507 thôn, tổ dân phố mới; giữ nguyên 410 thôn, tổ dân phố.

Sau sắp xếp tỉnh còn 917 thôn, tổ dân phố, giảm 545 đơn vị (tương đương 37,28%). Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình tăng từ 5,34% lên 36,11%; tổ dân phố tăng từ 4,47% lên 81,25%.