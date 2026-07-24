Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai ô tô va chạm lao lên vỉa hè, húc đổ pano dưới chân cầu Ba Son

Nguyễn Dũng

TPO - Sau va chạm liên hoàn dưới chân cầu Ba Son, một ô tô và taxi điện cùng lao lên vỉa hè, làm đổ khung pano quảng cáo cỡ lớn. Cả hai ô tô bị hư hỏng nặng nhưng may mắn, vụ tai nạn không gây thương vong.

Khoảng 12h ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua phường Sài Gòn, TPHCM.

1784881543661-1558095751494198997-g7095470455006066226-09b7a1e550e26fad9bb98c856b5c46cc.jpg
1784881543666-1558095751494198997-g7095470455006066226-3c463c37d4c7b25e4bd1ff92bf6dc71d.jpg
1784881543638-1558095751494198997-g7095470455006066226-7f69ab54d7d4d07a66e83fe6368a459c.jpg
Hình ảnh vụ tai nạn, ô tô làm đổ tấm pano.

Theo thông tin ban đầu, ô tô 8 chỗ lưu thông từ Khu đô thị Thủ Thiêm qua cầu Ba Son về trung tâm thành phố. Khi vừa xuống cầu khoảng 50m, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi một taxi điện đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông khiến taxi điện bị đẩy lên vỉa hè, ô tô 8 chỗ tiếp tục trượt theo phía sau. Trong quá trình mất kiểm soát, taxi điện va vào khung pano quảng cáo lớn ven đường, làm kết cấu này đổ sập và đè lên phần đầu, nóc xe.

Taxi sau đó tiếp tục đâm vào gốc cây xanh rồi mới dừng lại. Ô tô 8 chỗ cũng dừng sát phía sau, phần đầu xe áp chặt vào đuôi taxi.

1784881543673-1558095751494198997-g7095470455006066226-a15bd696397ae90f4381de549bd15cb5.jpg
Hình ảnh ô tô bẹp nhúm đầu sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần nóc taxi điện bị móp nặng, đầu xe chèn sát gốc cây và tường rào. Ô tô 8 chỗ bị vỡ cản trước, nhiều mảnh vỡ văng ngổn ngang trên vỉa hè. Dù hai ô tô bị hư hỏng nặng, những người có mặt trên xe không bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Dũng
#tai nạn giao thông #cầu Ba Son #xe ô tô #taxi điện #giao thông TP.HCM #tai nạn #Ô tô lao lên vỉa hè #đổ pano dưới chân cầu Ba Son #Vụ tai nạn tại TP.HCM khiến ô tô và taxi điện lao lên vỉa hè #đổ khung pano lớn #may mắn không gây thương vong. Hiện trường hỗn loạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe