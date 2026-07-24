Hai ô tô va chạm lao lên vỉa hè, húc đổ pano dưới chân cầu Ba Son

TPO - Sau va chạm liên hoàn dưới chân cầu Ba Son, một ô tô và taxi điện cùng lao lên vỉa hè, làm đổ khung pano quảng cáo cỡ lớn. Cả hai ô tô bị hư hỏng nặng nhưng may mắn, vụ tai nạn không gây thương vong.

Khoảng 12h ngày 24/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua phường Sài Gòn, TPHCM.

Hình ảnh vụ tai nạn, ô tô làm đổ tấm pano.

Theo thông tin ban đầu, ô tô 8 chỗ lưu thông từ Khu đô thị Thủ Thiêm qua cầu Ba Son về trung tâm thành phố. Khi vừa xuống cầu khoảng 50m, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh vào đuôi một taxi điện đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông khiến taxi điện bị đẩy lên vỉa hè, ô tô 8 chỗ tiếp tục trượt theo phía sau. Trong quá trình mất kiểm soát, taxi điện va vào khung pano quảng cáo lớn ven đường, làm kết cấu này đổ sập và đè lên phần đầu, nóc xe.

Taxi sau đó tiếp tục đâm vào gốc cây xanh rồi mới dừng lại. Ô tô 8 chỗ cũng dừng sát phía sau, phần đầu xe áp chặt vào đuôi taxi.

Hình ảnh ô tô bẹp nhúm đầu sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường, phần nóc taxi điện bị móp nặng, đầu xe chèn sát gốc cây và tường rào. Ô tô 8 chỗ bị vỡ cản trước, nhiều mảnh vỡ văng ngổn ngang trên vỉa hè. Dù hai ô tô bị hư hỏng nặng, những người có mặt trên xe không bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.