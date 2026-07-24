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Giới trẻ

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Tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7

Châu Linh Châu Linh

TPO - Các cấp bộ Đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối ngày 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ năm 2026 cấp Trung ương sẽ được tổ chức vào 19h ngày 26/7 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

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Đoàn viên, thanh niên Thủ đô thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2025). Ảnh: Xuân Tùng

Cùng với Lễ thắp nến tri ân cấp Trung ương, các cấp bộ Đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ vào tối cùng ngày tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ.

Trong ngày 26/7, các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động cụ thể như ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tham gia tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng; tổ chức “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, “Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương” tại gia đình người có công...

Đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), những thành quả trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trong 79 năm qua.

Hoạt động này nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hy sinh của Anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm, chăm lo đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn cũng tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tuyên dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong việc triển khai Đề án.

Châu Linh Châu Linh
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