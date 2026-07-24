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Giới trẻ

Thanh niên Lào Cai dọn dẹp bùn đất, giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống

Văn Đức - A Lù

TPO - Để giúp người dân các xã vùng cao Lào Cai sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ, những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng đã tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng trăm đoàn viên thanh niên được huy động tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Lao Chải và Chế Tạo, tỉnh Lào Cai.
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Như Tiền Phong phản ánh, đợt mưa lũ vừa qua tại xã Lao Chải đã khiến 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng﻿. Trong đó, 11 căn bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn; 35 căn phải di dời khẩn cấp và làm mới; 26 căn hư hỏng nặng cần sửa chữa; 148 căn bị thiệt hại nhẹ. Hơn 160 điểm sạt lở﻿ trên các tuyến đường, nhiều thôn bản bị chia cắt, việc hỗ trợ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra gặp nhiều khó khăn.
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Sau thiên tai, Đoàn Thanh niên xã đã huy động hàng trăm lượt đoàn viên tham gia dọn dẹp đất đá sạt lở, san gạt bùn đất, di chuyển tài sản và giúp các hộ dân di dời nhà cửa﻿ đến nơi an toàn.
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Anh Giàng A Mang - Bí thư Chi đoàn thôn Cồ Dề Sang, xã Lao Chải cho biết, ngay sau khi nắm thông tin mưa lớn gây sạt lở đường﻿ và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, Chi đoàn đã huy động hơn 30 đoàn viên thanh niên của bản Cồ Dề Sang tham gia hỗ trợ các thôn bị ảnh hưởng nặng do thiên tai, nhất là các hộ bị đất sạt vào nhà để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
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"Để giúp các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, Đoàn xã đã chỉ đạo và huy động 7 lượt đoàn viên tham gia ngay từ những ngày đầu. Riêng hôm nay (ngày 24/7), đơn vị huy động 50 đoàn viên hỗ trợ các hộ hót sạt. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ các thôn còn lại để các hộ nhanh chóng ổn định đời sống sau lũ." Anh Giàng A Páo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Lao Chải cho biết.
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Trong ảnh là gia đình anh Lờ A Súa. Gia đình anh từng di dời đến nơi ở mới an toàn cách đây 7 năm do nơi ở cũ có nguy cơ sạt lở﻿. Tuy nhiên, trận mưa lớn vừa qua tiếp tục khiến hơn 30 m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống phía sau ngôi nhà.
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Những ngày này, gia đình anh đã nhận được sự hỗ trợ của đoàn viên thanh niên﻿, công an, bộ đội và dân quân tự vệ đến dọn dẹp đất đá, giúp giảm bớt khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. "Gia đình rất cảm ơn lực lượng đoàn viên thanh niên, công an, dân quân tự vệ của xã đã đến giúp gia đình vận chuyển đất đá bị sạt vào nhà." anh Súa nói.
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Không chỉ tại xã Lao Chải, công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang được triển khai khẩn trương tại xã Chế Tạo, nơi vẫn còn bị cô lập sau nhiều ngày mưa lũ. Hơn 200 điểm sạt lở trên các tuyến đường đến nay vẫn chưa được khơi thông, ưu tiên hàng đầu của địa phương hiện nay là khôi phục giao thông, làm cầu tạm để kết nối các thôn, bản bị chia cắt.
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Đến nay, xã đã di dời 3 trong tổng số 21 hộ dân cần di chuyển khẩn cấp; đồng thời hoàn thành cầu tạm dài 22 m từ thôn Tà Dông vào khu dân cư Nả Háng, tạo điều kiện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến với người dân.
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Trước đó, hai cây cầu trên tuyến từ thôn Tà Dông vào khu dân cư Nả Háng đã bị lũ cuốn trôi, khiến khu vực bị chia cắt nhiều ngày (ảnh trên). Để dựng lại cầu tạm, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng hỗ trợ đã vượt dòng nước xiết, vận chuyển vật liệu và trực tiếp thi công trong điều kiện hết sức nguy hiểm.
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Hiện xã Chế Tạo vẫn là một trong những địa phương còn bị cô lập sau mưa lũ. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hạ tầng giao thông, hỗ trợ người dân di dời và ổn định cuộc sống, từng bước đưa sinh hoạt và sản xuất trở lại bình thường.
Video lực lượng hỗ trợ vượt dòng nước xiết, vận chuyển vật liệu và thi công cây cầu qua suối kết nối thôn Tà Dông vào khu dân cư Nả Háng, xã Chế Tạo.
Văn Đức - A Lù
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