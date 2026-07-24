Thanh niên Lào Cai dọn dẹp bùn đất, giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống

TPO - Để giúp người dân các xã vùng cao Lào Cai sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ, những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng đã tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
"Để giúp các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, Đoàn xã đã chỉ đạo và huy động 7 lượt đoàn viên tham gia ngay từ những ngày đầu. Riêng hôm nay (ngày 24/7), đơn vị huy động 50 đoàn viên hỗ trợ các hộ hót sạt. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ các thôn còn lại để các hộ nhanh chóng ổn định đời sống sau lũ." Anh Giàng A Páo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Lao Chải cho biết.
Không chỉ tại xã Lao Chải, công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng đang được triển khai khẩn trương tại xã Chế Tạo, nơi vẫn còn bị cô lập sau nhiều ngày mưa lũ. Hơn 200 điểm sạt lở trên các tuyến đường đến nay vẫn chưa được khơi thông, ưu tiên hàng đầu của địa phương hiện nay là khôi phục giao thông, làm cầu tạm để kết nối các thôn, bản bị chia cắt.