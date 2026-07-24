Thanh niên Lào Cai dọn dẹp bùn đất, giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống

TPO - Để giúp người dân các xã vùng cao Lào Cai sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ, những ngày qua, hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng đã tập trung hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.