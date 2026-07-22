Tan hoang cảnh nhà sập, mất trắng tài sản sau sạt lở ở Lào Cai

TPO - Đợt mưa lũ vừa qua gây nhiều thiệt hại cho các xã ở miền Tây tỉnh Lào Cai như Mù Cang Chải, Lao Chải, Phúng Luông, Khao Mang... Trong đó, nhiều gia đình đã bị đất đá vùi lấp nhà cửa, mất trắng tài sản sau sạt lở đất.
Theo thống kê, toàn xã Lao Chải có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 35 nhà phải di dời khẩn cấp, 26 nhà hư hỏng nặng. Hơn 52,6 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại, 233 con gia súc, gia cầm bị chết. Mưa lũ cũng gây hàng trăm điểm sạt lở, chia cắt 7 tuyến giao thông, làm hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, cầu, đường và hệ thống điện. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 58,6 tỷ đồng. Trong ảnh: Thường trực Đảng ủy, UBND xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai kiểm tra hiện trường và đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.