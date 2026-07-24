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Quảng Ninh chốt đề án 50 xe buýt điện đưa đón học sinh

Quốc Nam

TPO - Quảng Ninh vừa hoàn thiện Đề án đưa đón học sinh bằng xe buýt điện. Những chuyến xe sẽ chính thức lăn bánh vào năm học 2026-2027, góp phần tạo môi trường học đường thêm an toàn, tiện lợi và văn minh.

Ngày 24/7, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thiện báo cáo về Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện, đồng thời đề xuất chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo Đề án, năm học 2026-2027 sẽ triển khai đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện tại các phường: Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Dự kiến tổ chức 6 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư, điểm đón, trả học sinh với trường hoặc cụm trường.

Giai đoạn đầu bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.151/2.596 học sinh, đáp ứng khoảng 82,5% nhu cầu theo kết quả khảo sát. Trường hợp nhu cầu tăng, căn cứ kết quả triển khai, khả năng cân đối nguồn lực và quyết định của cấp có thẩm quyền, số lượng phương tiện có thể được xem xét tăng, nhưng không quá 100 xe.

Hoạt động vận hành được tổ chức phù hợp với thời gian học tập của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phương tiện, đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, điểm đón, trả học sinh, phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Đề án cũng ứng dụng công nghệ số trong quản lý học sinh, điểm danh, giám sát hành trình phương tiện và kết nối thông tin giữa đơn vị vận hành, nhà trường với cha mẹ học sinh, bảo đảm việc đưa đón, bàn giao học sinh được thực hiện chặt chẽ, an toàn, công khai và minh bạch.

Dự thảo chính sách tập trung vào hai nhóm nội dung chính, gồm: Hỗ trợ chi phí vận hành xe buýt điện phục vụ đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027 và hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện đối với doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án.

Theo kết quả khảo sát, 96,64% phụ huynh tham gia khảo sát bày tỏ nhu cầu sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh và mong muốn được tỉnh hỗ trợ. Bên cạnh đó, khoảng 58,8% trường học xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, trong đó việc phụ huynh đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc.

Quốc Nam
#xe buýt điện #đưa đón học sinh #Quảng Ninh #giao thông #an toàn #giáo dục #giáo dục Quảng Ninh #xe đưa đón học sinh

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