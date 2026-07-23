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Cần Thơ bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hòa Hội

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa ký quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố.

Theo đó, bà Trần Thị Huyền - Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

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Bà Trần Thị Huyền - tân Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ

Quyết định bổ nhiệm được căn cứ trên kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố.

Trước đó, tháng 7/2025, khi tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng sáp nhập với TP. Cần Thơ, bà Trần Thị Huyền - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang được phân công phụ trách, điều hành Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ mới, sau đó là Quyền Giám đốc Sở.

Hòa Hội
#Cần Thơ #TRần Thị Huyền #Sở GD&ĐT #giám đốc

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