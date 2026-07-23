Điều giúp trẻ tự tin tỏa sáng không chỉ là năng khiếu

Không phải màn trình diễn ấn tượng nào cũng bắt đầu từ năng khiếu bẩm sinh. Đằng sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu là cả quá trình rèn luyện bền bỉ, nơi trẻ học cách ghi nhớ, tập trung, thích nghi và vượt qua áp lực. Những trải nghiệm tại Siêu tài năng nhí mùa 5 cho thấy, mỗi lần thử sức không chỉ giúp các em phát huy khả năng của mình mà còn góp phần hình thành những kỹ năng cần thiết cho hành trình trưởng thành. Đồng hành cùng chương trình, Sữa hạt Veyo Smarty mong muốn tiếp thêm nguồn dưỡng chất lành để cùng gia đình nuôi dưỡng một thế hệ trẻ ham học hỏi, tự tin khám phá và phát huy tiềm năng.

Phía sau mỗi màn trình diễn là cả hành trình rèn luyện sự tập trung, tư duy và bản lĩnh của các tài năng nhí.

Sân khấu “Siêu tài năng nhí” - nơi trẻ rèn luyện tư duy qua từng lần thử sức

Ít ai biết, một tiết mục chỉ kéo dài vài phút, nhưng để hoàn thành phần trình diễn ấy, nhiều em đã dành hàng tuần, thậm chí hàng tháng luyện tập. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình biểu diễn, các tài năng nhí phải xử lý nhiều thông tin cùng lúc: từ âm nhạc, vị trí di chuyển, tín hiệu của bạn diễn đến hướng dẫn từ ê-kíp. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng đòi hỏi các em nhanh chóng điều chỉnh để giữ nhịp và hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn.

Theo ê-kíp chương trình, không ít thí sinh từng gặp những tình huống ngoài dự kiến trong quá trình ghi hình. Tuy nhiên, nhiều em vẫn bình tĩnh xử lý, linh hoạt sáng tạo ngay trên sân khấu và nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Chính những trải nghiệm ấy góp phần giúp trẻ rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc, tư duy linh hoạt và bản lĩnh trước áp lực – những kỹ năng không chỉ cần thiết trên sân khấu mà còn hữu ích trong học tập và cuộc sống.

Mỗi lần bước lên sân khấu cũng là thêm một lần trẻ rèn luyện khả năng tập trung, phản xạ và bản lĩnh.

Mỗi trải nghiệm đều giúp trẻ khám phá thêm một khả năng của chính mình

Mỗi đứa trẻ đều có một thế mạnh riêng, nhưng không phải em nào cũng sớm nhận ra điều đó. Khi được trao cơ hội trải nghiệm và thử sức trong một môi trường khuyến khích sáng tạo, nhiều em dần khám phá khả năng của bản thân và tự tin phát triển theo cách riêng.

Với Lã Ngọc Minh Đức, niềm yêu thích Rubik của em bắt đầu từ một khối Rubik 2x2. Em kiên trì tìm cách giải rồi từng bước chinh phục nhiều dạng Rubik khác nhau. Từ sự tò mò ban đầu đã dần dần nuôi dưỡng đam mê, giúp em rèn luyện khả năng tư duy logic và tập trung mỗi ngày.

Trong khi đó, Mai Thiên Quý lại có thể hát, nhảy, diễn xuất và làm người mẫu, nhưng điều em lựa chọn để theo đuổi là vai trò bình luận viên bóng đá. Chính việc được thử sức ở nhiều lĩnh vực đã giúp em hiểu bản thân yêu thích điều gì và tự tin thể hiện cá tính của mình trước khán giả.

Với cặp song sinh RCOM H'Srian và RCOM Nay H'Srina đến từ Gia Lai, sân khấu không chỉ là nơi thể hiện khả năng tiếng Anh mà còn là dịp để hai em giới thiệu những giai điệu dân ca Bahnar bằng cả tiếng Việt, tiếng Bahnar và tiếng Anh đến khán giả. Sự tự tin ấy được vun đắp từ môi trường gia đình, nơi các em được khuyến khích học hỏi và nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

Những trải nghiệm giúp trẻ tự tin hơn, mạnh dạn thử sức và phát huy thế mạnh của bản thân

Bên cạnh những màn trình diễn, chương trình cũng ghi nhận nhiều thay đổi tích cực ở các em sau từng vòng thi. Có em chủ động chia sẻ ý tưởng nhiều hơn trong quá trình luyện tập, có em mạnh dạn thử những cách thể hiện mới, cũng có em dần bình tĩnh hơn khi đứng trước đám đông và biết cách biến áp lực thành động lực để hoàn thành phần thi.

Thực tế cho thấy, khi được tạo điều kiện trải nghiệm trong môi trường khuyến khích sáng tạo, trẻ không chỉ phát huy năng khiếu mà còn từng bước hình thành tư duy độc lập, khả năng thích nghi và tinh thần sẵn sàng thử thách bản thân. Đây cũng là những nền tảng quan trọng cho quá trình học tập và phát triển lâu dài.

Sữa hạt Veyo Smarty mang nguồn dưỡng chất lành, tiếp sức trí não các “Siêu tài năng nhí”

Mỗi đứa trẻ đều có một cách riêng để học hỏi, khám phá và trưởng thành.Trên hành trình ấy, bên cạnh tình yêu thương của gia đình và những cơ hội được trải nghiệm, một nền tảng dinh dưỡng phù hợp cũng góp phần giúp trẻ thêm tự tin để phát huy khả năng của mình. Đó cũng là lý do Sữa hạt Veyo Smarty đồng hành cùng Siêu tài năng nhí mùa 5 với thông điệp "Chinh phục vị ngon – Tiếp sức trí não" được khẳng định qua thành tích xuất sắc đạt giải Plant-Based Taste Awards 2025 – giải thưởng Quốc tế uy tín về “vị ngon” trong ngành thực phẩm thực vật, nhằm khuyến khích trẻ mạnh dạn khám phá, nuôi dưỡng đam mê và từng bước chinh phục những ước mơ của mình.

Với nguồn dưỡng chất lành từ hạt óc chó và yến mạch cao cấp, kết hợp Omega-3 từ óc chó, DHA từ tảo biển cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu, Sữa hạt Veyo Smarty mang đến một lựa chọn thơm ngon, quen thuộc, dễ uống cho khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày của trẻ. Không chỉ tiếp sức trí não để trẻ học tập hiệu quả, vui chơi hứng khởi và tự tin khám phá thế giới xung quanh, sữa hạt Veyo Smarty còn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình nuôi dưỡng một thế hệ ham học hỏi, giàu sáng tạo và sẵn sàng phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Với thông điệp “Chinh phục vị ngon – Tiếp sức trí nào”, sữa hạt Veyo Smarty cùng trẻ học hỏi, khám phá và phát triển hơn mỗi ngày

Có thể nói, sự trưởng thành của trẻ được vun đắp từ nhiều điều giản dị mỗi ngày: một lần dám thử sức, một lời động viên từ gia đình hay một nền tảng dinh dưỡng lành mạnh phù hợp. Đó cũng là hành trang để trẻ tự tin học hỏi, nuôi dưỡng tư duy và sẵn sàng khám phá thế giới theo cách của riêng mình.

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