Sinh viên Đại học Trà Vinh đoạt Giải Ba toàn quốc với giải pháp xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm

Vượt qua nhiều đội thi đến từ các trường đại học trên cả nước, đội AquaTech của Đại học Trà Vinh xuất sắc giành Giải Ba tại Cuộc thi MECA - Mitsubishi Electric Cup Automation 2026 với đề tài ứng dụng tự động hóa trong xử lý, tái sử dụng nước nuôi tôm. Thành tích không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của sinh viên mà còn cho thấy định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Đại học Trà Vinh.

Vượt qua nhiều đối thủ đến từ 15 trường đại học trên cả nước, đội AquaTech của Đại học Trà Vinh xuất sắc lọt Top 6 và giành Giải Ba tại vòng chung kết Cuộc thi Toàn quốc MECA - Mitsubishi Electric Cup Automation 2026. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên nhà trường.

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/7 tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, MECA - Mitsubishi Electric Cup Automation 2026 là sân chơi học thuật uy tín dành cho sinh viên khối kỹ thuật, công nghệ và tự động hóa. Các đội thi phải vận dụng kiến thức chuyên môn để xây dựng những giải pháp công nghệ có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Mô hình xử lý, tái sử dụng nước trong nuôi tôm của sinh viên Đại học Trà Vinh được đánh giá cao về tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn

Tham dự cuộc thi, đội AquaTech của Đại học Trà Vinh mang đến đề tài "Hệ thống xử lý - tái sử dụng nước trong nuôi tôm theo hướng tuần hoàn", hướng đến giải quyết những thách thức của ngành nuôi tôm vùng Đồng bằng sông Cửu Long như ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Giải pháp được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, góp phần phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng xanh và bền vững. Điểm nổi bật của đề tài là tích hợp công nghệ tự động hóa với hệ thống giám sát chất lượng nước theo thời gian thực, cho phép người nuôi theo dõi liên tục các chỉ số như pH, nhiệt độ, oxy hòa tan, TDS và độ mặn thông qua hệ thống cảm biến thông minh.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý nước được thiết kế theo mô hình khép kín. Nước sau nuôi được thu gom, xử lý bằng công nghệ lọc kết hợp vi sinh rồi tái sử dụng cho ao nuôi, góp phần giảm nhu cầu cấp nước mới, hạn chế phát thải ra môi trường và duy trì môi trường sống ổn định cho tôm.

Đề tài còn ứng dụng các giải pháp điều khiển, tự động hóa của Mitsubishi Electric kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời, giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm điện, giảm lượng hóa chất xử lý, cắt giảm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả quản lý tại các trang trại nuôi tôm.

Đội AquaTech (Đại học Trà Vinh) nhận Giải Ba tại vòng chung kết Cuộc thi Toàn quốc MECA – Mitsubishi Electric Cup Automation 2026.

Theo Đại học Trà Vinh, Giải Ba toàn quốc tại MECA 2026 là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, sự đồng hành của giảng viên và tinh thần sáng tạo của sinh viên đội AquaTech. Thành tích này cũng phản ánh định hướng đào tạo gắn với thực tiễn của nhà trường, khuyến khích sinh viên phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu của địa phương và cộng đồng.

Nhà trường kỳ vọng kết quả tại cuộc thi sẽ là động lực để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện công nghệ, hướng tới khả năng chuyển giao và ứng dụng trong thực tế, góp phần thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đồng thời, thành tích của AquaTech cũng góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên Đại học Trà Vinh năng động, sáng tạo, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến.