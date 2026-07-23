Trường thu sai quy định, hiệu trưởng vẫn ‘hoàn thành tốt nhiệm vụ’: Chính quyền nói gì?

TPO - Trường Mẫu giáo Ea Tir (Đắk Lắk) bị phản ánh nhiều khoản thu chưa đúng quy định, phải hoàn trả tiền cho phụ huynh. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường vẫn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ngày 22/7, UBND xã Ea Khăl (Đắk Lắk) cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo kiểm điểm, khắc phục những phản ánh của công dân liên quan đến các khoản thu, chi tại Trường Mẫu giáo Ea Tir.

Trước đó, UBND xã Ea Khăl tiếp nhận đơn phản ánh của chị N.T.H.V. (trú thôn 4, xã Ea Khăl) về việc thực hiện các khoản thu, chi tại Trường Mẫu giáo Ea Tir trong năm học 2025-2026.

Phụ huynh phản ánh những khoản thu không đúng quy định tại Trường Mẫu giáo Ea Tir.

Theo phản ánh, nhà trường đã tổ chức thu, chi một số khoản chưa đúng quy định, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục.

Các khoản được phụ huynh phản ánh gồm: tiền thuê vệ sinh lớp học 45.000 đồng/trẻ/tháng, tương đương 405.000 đồng/năm; tiền trang trí lớp học 150.000 đồng/trẻ; quỹ lớp 100.000 đồng/trẻ/năm; tiền làm mái tôn do giáo viên vận động 17.000 đồng nhưng thu 20.000 đồng/phụ huynh; tiền mua đồ dùng học tập, đồ chơi 200.000 đồng/trẻ/năm; tiền mua đồ dùng vệ sinh 176.000 đồng…

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Khăl, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã tổ chức đối thoại. Tại buổi đối thoại, hầu hết nội dung phản ánh đã được nhà trường giải trình, khắc phục. Chị N.T.H.V. đồng ý với hướng giải quyết và không kiến nghị thêm.

Tuy nhiên, đối với một số khoản như tiền trang trí lớp học và tiền làm mái tôn, nhà trường thừa nhận quá trình triển khai, thực hiện chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định và cam kết khắc phục.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị N.T.H.V. cho biết, những phản ánh của chị đã kéo dài từ tháng 1/2026. Trước đó, nhà trường từng mời chị lên làm việc và thừa nhận một số thiếu sót. Cụ thể, theo biên bản làm việc ngày 7/4 giữa Trường Mẫu giáo Ea Tir và chị V., do bà Dương Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, các nội dung phản ánh đã được rà soát, xem xét.

Đối với khoản thu tiền bảo vệ trong tháng 6 và tháng 7, nhà trường xác định việc thu không đúng. Trách nhiệm thuộc Ban Giám hiệu và nhà trường đã chỉ đạo giáo viên hoàn trả số tiền này cho phụ huynh.

Đối với khoản thu 150.000 đồng/trẻ để trang trí lớp học và khoản tiền làm mái tôn, nhà trường cho rằng việc vận động có căn cứ. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa đúng quy trình do chưa được thể hiện trong biên bản họp phụ huynh, đồng thời chưa thực hiện đầy đủ quy trình vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định.

Dù thừa nhận có sai sót nhưng nhà trường chưa có động thái khắc phục cụ thể. Vì vậy, chị tiếp tục phản ánh vụ việc lên UBND xã Ea Khăl và cơ quan báo chí.

Chị V. cho biết, đến ngày 22/6, UBND xã Ea Khăl mới tổ chức buổi làm việc chính thức với chị. Sau đó, nhà trường mới có động thái hoàn trả tiền cho phụ huynh.

Nhà trường chỉ đạo trả lại tiền thu không đúng quy định.

“Tôi phản ánh không phải vì quyền lợi cá nhân mà còn muốn nhìn ở góc độ nhiều phụ huynh tại địa phương còn khó khăn. Nhiều phụ huynh cũng không đồng tình với các khoản thu nhưng không dám lên tiếng”, chị V. chia sẻ.

Giáo viên tự ý trừ tiền chế độ chính sách của học sinh

Ngoài các khoản thu trên, PV Tiền Phong còn tiếp nhận phản ánh của chị H.L.Ê. về việc giáo viên tự ý trừ tiền chế độ chính sách của con vào các khoản phải đóng cho nhà trường.

Theo chị H.L.Ê., sau khi cho con đi học khoảng 2 tuần, nhận thấy các khoản đóng góp cao so với hoàn cảnh gia đình nên chị cho con nghỉ học. Sau đó, chị mới biết con được hưởng chế độ chính sách khoảng 1,2 triệu đồng/tháng nên hỏi cô giáo thì được thông báo đã chủ động trừ khoản tiền này vào các khoản phí của con chị.

Chị H.L.Ê. cho biết thêm, khi biết con được nhận tiền chế độ chính sách, đã nhắn tin xin cho con đi học lại nhưng không nhận được phản hồi nên sau đó cho con nghỉ học luôn. Phụ huynh này cũng cho hay từng ý kiến chuyện học phí cao tại buổi tiếp xúc cử tri của xã. Sau đó, chị bị giáo viên gọi điện nhiều lần, tra hỏi vì sao lại có ý kiến như vậy.

Chị H.L.Ê. cho biết nhà rất khó khăn nên mới ý kiến về khoản phí học tập. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Dương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Ea Tir, xác nhận sau khi rà soát, có trường hợp giáo viên tự ý trừ tiền chế độ chính sách của học sinh vào các khoản phí. Bà Hoa khẳng định đây không phải chủ trương của nhà trường và cho biết đã yêu cầu giáo viên chấn chỉnh ngay.

Ngoài ra, liên quan đến việc phụ huynh đề nghị chụp và công khai bữa ăn của học sinh, bà Hoa cho biết nhà trường không thực hiện việc chụp ảnh từng bữa ăn vì cho rằng đây là vấn đề tế nhị, đồng thời giáo viên không có thời gian để làm. Nếu phụ huynh có nhu cầu kiểm tra, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện để phụ huynh kiểm tra thực tế.

Hiệu trưởng vẫn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Được biết trong kết quả đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2025-2026 được UBND xã Ea Khăl ban hành ngày 17/7/2026, bà Dương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Ea Tir, được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tập thể Trường Mẫu giáo Ea Tir cũng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Khăl, cho rằng việc xếp loại như trên là phù hợp vì vụ việc chưa đến mức phải áp dụng hình thức xử lý kỷ luật.

Theo ông Hiền, các vi phạm chủ yếu liên quan đến trình tự thực hiện chưa đảm bảo. Đơn vị và cá nhân liên quan cũng đã nhận khuyết điểm, đồng thời có thái độ cầu thị trong quá trình giải quyết phản ánh của công dân.