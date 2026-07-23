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Giáo dục

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Sẽ khuyến khích mỗi học sinh chơi ít nhất một môn thể thao và một loại nhạc cụ

Hà Linh

TPO - Đó là nội dung được Bộ GD&ĐT công bố trong Dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT cho biết, Dự thảo được xây dựng nhằm triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện, phát triển thể chất, thẩm mỹ, năng lực sáng tạo cho học sinh.

Mục tiêu của hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu được tổ chức nhằm hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ phát triển của người học

Dự thảo nhấn mạnh việc tổ chức phong trào không làm thay đổi chương trình, không phát sinh môn học mới, không làm tăng thời lượng học chính khóa, không gây quá tải hoặc tạo thêm áp lực đối với học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục.

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Học sinh Hà Nội tại liên hoan tài năng nhạc cụ năm 2026.

Nhà trường không kiểm tra, cho điểm hoặc xếp loại như đối với môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, không làm phát sinh hồ sơ, sổ sách gây thêm áp lực cho giáo viên và cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục sẽ công khai nội dung, hình thức và điều kiện tổ chức để học sinh tự nguyện đăng kí tham gia ít nhất 1 môn thể thao và 1 loại hình nghệ thuật hoặc 1 nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe. Kết quả đăng kí là căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thực hành thường xuyên dưới sự hướng dẫn của giáo viên và sự phối hợp của gia đình.

Nhiều hoạt động thể chất, nghệ thuật

Dự thảo khuyến khích các nhà trường tổ chức phong trào thông qua nhiều hình thức như câu lạc bộ, đội nhóm, ngày hội văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội diễn, triển lãm, giao lưu và Hội khỏe Phù Đổng.

Nội dung thực hành nghệ thuật được mở rộng, bao gồm nhạc cụ, hát, hợp xướng, múa, mĩ thuật, thiết kế, nhiếp ảnh, nghệ thuật dân gian và các loại hình nghệ thuật khác, đồng thời ưu tiên khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Thay vì tổ chức như một môn học riêng, các hoạt động được triển khai linh hoạt thông qua buổi học thứ hai đối với các trường dạy học 2 buổi/ngày, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, sinh hoạt tập thể và các câu lạc bộ theo sở thích.

Bộ GD&ĐT khuyến khích huy động sự tham gia của gia đình, cơ sở giáo dục đại học, các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nghệ sĩ, nghệ nhân, huấn luyện viên và chuyên gia để mở rộng không gian học tập, trải nghiệm cho học sinh.

Trong đó, nêu rõ các yêu cầu về bảo đảm an toàn, đặc biệt đối với hoạt động tổ chức ngoài khuôn viên nhà trường và các môn thể thao hoặc loại hình nghệ thuật có yêu cầu chuyên môn, thiết bị hay điều kiện an toàn riêng.

Dự thảo cũng quy định, mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, lấy thu bù chi và không được vượt quá mức trần quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng hoạt động, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp pháp và phù hợp với định mức kinh tế - kỹ thuật tại địa phương và niêm yết công khai mức phí.

Dự thảo hiện đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức. Nếu thông qua, sẽ áp dụng ngay trong năm học 2026 -2027.

Hà Linh
#học sinh #áp lực học tập #chơi thể thao #chơi nhạc cụ #thiếu sân chơi

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