Trao cơ hội để người trẻ phát triển thông qua trải nghiệm và hành động vì cộng đồng

Từ các cuộc thi, tọa đàm, tập huấn đến những sáng kiến cộng đồng do chính sinh viên khởi xướng, DynaGen Initiative Khóa 6 hướng tới xây dựng môi trường học tập thông qua trải nghiệm, nơi người trẻ được trao cơ hội phát triển năng lực và tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Ý tưởng về một lớp học giáo dục giới tính dành cho trẻ em khuyết tật từng được nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao phác thảo trong khuôn khổ Cuộc thi Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng - FIPAD Innovation Contest 2026. Chỉ vài tháng sau, những người trẻ ấy đã trực tiếp có mặt tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An để triển khai hoạt động đầu tiên của dự án Chạm Thức.

Sáng kiến Chạm thức triển khai tập huấn về giáo dục giới tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An với sự tài trợ và cố vấn của DynaGen Initiative

Đó là một trong 8 sáng kiến cộng đồng được Sáng kiến Phát triển sinh viên - DynaGen Initiative Khóa 6 hỗ trợ tài chính và cố vấn chuyên môn trong năm học 2025-2026. Từ một ý tưởng của sinh viên, dự án đã trở thành hoạt động mang kiến thức về giáo dục giới tính và bảo vệ trẻ em đến với những em nhỏ còn nhiều rào cản trong việc tiếp cận thông tin.

Qua những sáng kiến như Chạm Thức, sinh viên không chỉ có thêm một cơ hội học tập mà còn được trực tiếp triển khai ý tưởng, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành trong quá trình đồng hành cùng cộng đồng. Đây cũng là cách DynaGen Initiative lựa chọn để đồng hành với người trẻ.

Học tập thông qua trải nghiệm

DynaGen Initiative được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026 với sự phối hợp của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) và Học viện Ngoại giao, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH và Báo Giáo dục & Thời đại.

Trong hơn 9 tháng, DynaGen Initiative đã tổ chức hơn 20 hoạt động dưới nhiều hình thức như tọa đàm, tập huấn, các cuộc thi, hội nghị mô phỏng,... với nội dung trải rộng trên các lĩnh vực quan hệ quốc tế, truyền thông, phát triển bền vững, văn hóa, giáo dục, bình đẳng giới, công nghệ, sức khỏe, việc làm v.v.

Đặc biệt, các hoạt động để lại ấn tượng với các bạn sinh viên bởi sự thực tế và tính ứng dụng cao. Các hoạt động đều có sự đồng hành chuyên môn của các chuyên gia, cố vấn tới từ những ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, để cung cấp cho các bạn sinh viên những lời khuyên được đúc rút từ thực tế làm nghề.

Tham gia Cuộc thi tranh biện The Debate Horizon 2025 do DynaGen Initiative phối hợp với Trường Đại học KHXH&NV triển khai, Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: “Cuộc thi đã giúp mình học được rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là kỹ năng làm việc nhóm, lắng nghe ý kiến của người khác và kết hợp các quan điểm để xây dựng lập luận chặt chẽ. Bên cạnh đó, mình cũng rèn luyện được kỹ năng phản biện linh hoạt. Những bài học này không chỉ hữu ích cho tranh biện mà còn áp dụng được trong học tập và công việc tương lai.”

Quy tụ sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội, cuộc thi tạo cơ hội để các đội vận dụng kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu những vấn đề thời sự và bảo vệ quan điểm của mình thông qua các phần tranh biện trực tiếp.

Sinh viên tranh biện về con đường hội nhập của Việt Nam trong cuộc thi The Debate Horizon 2025 của DynaGen Initiative Khóa 6

Theo PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, điểm gặp gỡ giữa nhà trường, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các đơn vị đồng hành là cùng lấy sinh viên làm trung tâm, tạo điều kiện để các em học tập thông qua trải nghiệm, trực tiếp xây dựng và triển khai các ý tưởng với sự hướng dẫn của giảng viên và Quỹ.

Bà cũng đánh giá cao sự kết nối giữa sinh viên các trường trong quá trình triển khai chương trình. Khi những người trẻ với nền tảng học tập, thế mạnh và góc nhìn khác nhau có cơ hội gặp gỡ và cùng tham gia giải quyết một vấn đề, quá trình học tập được mở rộng ra ngoài phạm vi giảng đường.

Từ người tham gia đến người kiến tạo

Nếu các cuộc thi và chương trình tập huấn là nơi sinh viên rèn luyện kiến thức và kỹ năng, thì các sáng kiến cộng đồng là bước tiếp theo để những điều đã học được đưa vào thực tiễn.

Theo định hướng "đồng kiến tạo", chương trình đã lựa chọn 8 sáng kiến do sinh viên khởi xướng để hỗ trợ tài chính và cố vấn chuyên môn. Hướng tới nhiều vấn đề xã hội như giáo dục, môi trường, bình đẳng giới hay an toàn trên không gian mạng, các sáng kiến không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho 3.562 người mà còn tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp xác định vấn đề, xây dựng giải pháp, huy động nguồn lực và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình triển khai. Từ người tham gia các hoạt động của chương trình, các bạn từng bước trở thành những người kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Nguyễn Bảo Lâm, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tham gia DynaGen Initiative Khóa 6 với vai trò thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Thanh niên về Phát triển bền vững 2025. Theo Lâm, quá trình đồng hành cùng chương trình giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng, từ lập kế hoạch, kết nối chuyên gia đến điều phối hoạt động và quản lý tài chính. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để nhận ra sinh viên không chỉ là người tham gia mà còn có thể trực tiếp tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

“Điều ý nghĩa nhất với em là những gì chúng em làm không dừng lại ở việc tổ chức một chương trình, mà thực sự tạo ra giá trị cho cộng đồng. Nhìn lại cả hành trình, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và tin rằng những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng để chúng em tiếp tục thực hiện những sáng kiến mới trong tương lai”, Bảo Lâm chia sẻ.

Không dừng lại ở những tác động trong phạm vi từng hoạt động, một số sáng kiến còn tiếp tục được phát triển sau khi chương trình kết thúc, mở ra cơ hội để sinh viên đưa những ý tưởng của mình đến với các diễn đàn lớn hơn.

Bước ra từ Cuộc thi Sáng kiến Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng - FIPAD Innovation Contest 2026 do DynaGen Initiative phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức, TriCOP but COOLER triển khai chuỗi tập huấn và hội nghị mô phỏng nhằm nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các tiến trình khí hậu toàn cầu.

Những dự thảo nghị quyết và khuyến nghị chính sách được các đại biểu trẻ xây dựng trong chương trình đã giúp hai thành viên của dự án được Ban Thư ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) mời tham dự COP17 tại Mông Cổ với toàn bộ chi phí được tài trợ, mở ra cơ hội tiếp tục đưa tiếng nói của thanh niên Việt Nam tới các diễn đàn quốc tế về khí hậu.

Thầy Hoàng Văn Hanh, Phó Trưởng Ban Đào tạo Đại học và Sau đại học, Học viện Ngoại giao, nhận định trong một xã hội nhiều biến động, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn sâu mà còn cần sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để thích ứng với môi trường cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung.

“Với sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, chúng tôi hy vọng có thể cùng nhau góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam có kiến thức, có khả năng thích ứng và luôn sẵn sàng hành động vì cộng đồng”, ông cho biết.

Tiếp tục mở rộng không gian để người trẻ thử sức

Sau hơn 9 tháng triển khai, DynaGen Initiative Khóa 6 đã tổ chức hơn 20 hoạt động, trực tiếp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 3.018 sinh viên, hỗ trợ 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng 8 sáng kiến cộng đồng mang lại lợi ích trực tiếp cho 3.562 người. Các hoạt động của chương trình cũng tiếp cận hơn 958.000 lượt người thông qua các kênh báo chí và truyền thông.

Những con số ấn tượng của DynaGen Initiative Khóa 6

Tiếp nối những thành công của Khóa 6, trong năm học tới, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học KHXH&NV và Học viện Ngoại giao để triển khai DynaGen Initiative theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường vai trò chủ động của sinh viên và mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối giữa người học tại nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, thông qua việc ký kết hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Trường Cao đẳng Kon Tum, DynaGen Initiative sẽ từng bước mở rộng tới khối kỹ thuật và giáo dục nghề nghiệp. Đây là hướng đi nhằm góp phần gắn kết quá trình đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương và đất nước, đồng thời tạo thêm cơ hội để sinh viên học tập thông qua trải nghiệm, phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt ký kết hợp tác với Cao Đẳng Kon Tum, hướng tới tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học thuộc các khối ngành đa dạng trên cả nước

Theo bà Trần Hồng Điệp, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, đầu tư cho người trẻ không chỉ là trang bị kiến thức, kỹ năng, mà còn là tạo cơ hội để các bạn được thử sức, chủ động hành động và đảm nhận những vai trò mới.

“Mỗi cơ hội được trao cho người trẻ hôm nay đều góp phần tạo dựng nền tảng cho ngày mai. Qua DynaGen Initiative, chúng tôi càng thấy rõ rằng khi được đồng hành và trao quyền, các bạn hoàn toàn có thể phát huy năng lực, biến những ý tưởng thành hành động và lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. Chính nguồn năng lượng, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của các bạn đã củng cố niềm tin của Quỹ rằng đầu tư cho người trẻ chính là đầu tư cho tương lai”, bà nhấn mạnh.