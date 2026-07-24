IELTS Fighter ghi dấu 10 năm hợp tác cùng IDP, ba năm liên tiếp đạt danh hiệu Đối tác xuất sắc nhất Đông Nam Á

Tại sự kiện, IELTS Fighter còn được trao thêm hai giải thưởng gồm 30 Year Pioneering Innovation Award, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt liên quan đến việc phát triển hình thức thi IELTS trên máy tính; và 30-Year Legacy Partnership Award, ghi nhận mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai đơn vị trong hành trình phát triển.
Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa IELTS Fighter và IDP Việt Nam, bà Lê Muôn Xuân, Giám đốc quốc gia kỳ thi IELTS IDP Việt Nam, cho biết những giải thưởng này ghi nhận sự đồng hành của IELTS Fighter trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ người học, cũng như những nỗ lực đổi mới trong đào tạo để thích ứng với sự thay đổi của kỳ thi IELTS.
“Trong quá trình hợp tác, IELTS Fighter luôn tích cực tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục, ứng dụng các phương pháp và công cụ nhằm giúp học viên có sự chuẩn bị tốt hơn trước kỳ thi. Sự đồng hành giữa hai bên cũng giúp người học tiếp cận thêm nhiều hoạt động hỗ trợ như thi thử, cập nhật thông tin kỳ thi và các nội dung học thuật liên quan”, bà Xuân chia sẻ.
Một trong những dấu ấn trong quá trình hợp tác giữa IELTS Fighter và IDP là việc triển khai các địa điểm thi IELTS trên máy tính tại hệ thống cơ sở đào tạo. IELTS Fighter hiện là đơn vị sở hữu ba địa điểm thi máy do IDP phối hợp tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Hệ thống cũng là đơn vị được cấp phép phối hợp tổ chức thi IELTS tại Việt Nam.
Hoạt động này giúp học viên có cơ hội trải nghiệm hình thức thi IELTS trên máy tính, làm quen với quy trình thi thực tế và chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi chính thức. Bên cạnh đào tạo trên lớp, IELTS Fighter triển khai các hoạt động hỗ trợ người học trong nhiều giai đoạn, từ đánh giá năng lực đầu vào, xây dựng lộ trình học tập, luyện thi, tổ chức thi thử đến cung cấp thông tin hỗ trợ trước kỳ thi.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty IMAP, nhà sáng lập thương hiệu IELTS Fighter, trong 10 năm phát triển, IELTS Fighter luôn hướng tới việc giúp người học không chỉ đạt mục tiêu về điểm số IELTS mà còn phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập, công việc và các môi trường quốc tế. Những ghi nhận từ IDP là động lực để IELTS Fighter tiếp tục cải tiến chương trình học và nâng cao trải nghiệm của học viên.
Hiện IELTS Fighter phát triển hệ thống đào tạo với mạng lưới hơn 60 cơ sở trên toàn quốc, đội ngũ giáo viên đều đạt từ IELTS 8.0 trở lên, cùng các chương trình học và nền tảng hỗ trợ trực tuyến dành cho người học IELTS. Trong thời gian tới, hệ thống cho biết sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, cải tiến chương trình đào tạo và mở rộng các hoạt động học thuật nhằm hỗ trợ người học trên hành trình chinh phục IELTS.
Trong năm thứ 10 phát triển, hệ thống tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Vì 1 triệu học viên đạt 6.5+ IELTS”, hướng tới hỗ trợ người học Việt Nam nâng cao năng lực tiếng Anh, mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.
Đại diện hai đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác nhằm lan tỏa các giá trị học thuật, góp phần xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người học tại Việt Nam.
IELTS Fighter là hệ thống đào tạo IELTS thuộc Công ty IMAP, với mạng lưới hơn 60 cơ sở tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Hệ thống cung cấp các chương trình luyện thi IELTS trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người học xây dựng lộ trình phù hợp, phát triển 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.
Trong quá trình phát triển, IELTS Fighter hợp tác cùng IDP Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ người học và cập nhật các xu hướng mới của kỳ thi IELTS. Hệ thống theo đuổi mục tiêu “Vì 1 triệu học viên đạt 6.5+ IELTS”, hướng tới việc giúp người học nâng cao năng lực tiếng Anh và mở rộng cơ hội học tập, nghề nghiệp.
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