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Giáo dục

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Huế đề xuất hoàn trả tiền dư cho phụ huynh, siết chặt các khoản thu trường công

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế tổ chức lấy ý kiến dự thảo quy định các khoản thu dịch vụ tại trường công với nhiều nguyên tắc chặt chẽ nhằm ngăn ngừa lạm thu, trong đó đáng chú ý là yêu cầu không thu ngoài danh mục, không vượt mức trần và phải hoàn trả kinh phí còn dư cho phụ huynh vào cuối năm học.

UBND TP. Huế đang lấy ý kiến dự thảo quyết định quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là việc đưa ra các nguyên tắc quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch trong thu, chi và hạn chế tình trạng lạm thu tại trường học.

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Các trường công lập tại Huế sẽ không được thu vượt mức trần và phải công khai quyết toán các khoản thu, chi theo quy định. Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được thu các khoản nằm trong danh mục quy định, không được thu vượt mức trần và không bắt buộc phải thu đầy đủ tất cả các khoản dịch vụ. Việc thu phải dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh, điều kiện của nhà trường và được thống nhất với cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, dự thảo yêu cầu các khoản thu phải thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm và không đặt mục tiêu lợi nhuận.

Cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, các trường phải tổng hợp kết quả thu, quyết toán chi từng khoản và công khai theo quy định. Trường hợp còn dư kinh phí sau khi kết thúc năm học, nhà trường phải hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai toàn bộ các khoản thu, chi; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Về mức thu cụ thể, dự thảo quy định tiền ăn bán trú từ 20.000 - 35.000 đồng/học sinh/ngày. Dịch vụ nấu ăn, chăm sóc trẻ được đề xuất tối đa 350.000 đồng/trẻ/tháng đối với bậc mầm non và 260.000 đồng/học sinh/tháng đối với tiểu học.

Đối với các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa như văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, ngoại ngữ và hướng nghiệp, mức thu tối đa được đề xuất là 9.000 đồng/học sinh/tiết. Riêng các chương trình STEM/STEAM, giáo dục năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/tiết.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định mức hỗ trợ nước uống, vệ sinh trường học, giấy kiểm tra và photo đề kiểm tra định kỳ theo các mức trần cụ thể.

Theo UBND TP. Huế, việc ban hành quy định mới sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các khoản thu dịch vụ trong trường công, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính, bảo đảm quyền lợi của học sinh và phụ huynh, đồng thời hạn chế tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ngọc Văn
#TP. Huế #lạm thu trường học #hoàn trả tiền dư #khoản thu trường công #phụ huynh học sinh #giáo dục công lập #mức thu dịch vụ

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