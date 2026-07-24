Giải mã sức hút ngành Multimedia: Khi Gen Z chọn "thực học, thực làm" thay vì chạy đua bằng cấp

Hàng triệu học sinh vừa trải qua kỳ thi THPT Quốc gia 2026 với mục tiêu lớn nhất là cánh cổng đại học. Thế nhưng, giữa bối cảnh thị trường lao động đang biến đổi sâu sắc, một bộ phận Gen Z lại chọn cách định nghĩa lại con đường thành công: Không nhất thiết phải đi theo con đường truyền thống, miễn là cầm chắc trong tay năng lực thực chiến.

Giới trẻ tìm đáp án cho câu hỏi "Bạn làm được gì?” thay vì "Bạn học trường nào?”

Theo khảo sát của Deloitte, 86% người lao động thế hệ Z ưu tiên yếu tố mục đích khi chọn công việc, thay vì chỉ nhìn vào thu nhập hay bằng cấp như trước đây. Nhiều bạn trẻ xem tấm bằng đại học chỉ là một trong nhiều cách để đến được nơi mình muốn, không còn là con đường duy nhất. Thực tế thị trường lao động cũng cho thấy điều tương tự. Năm 2024, tỷ lệ Gen Z tham gia vào nền kinh tế tự do tiếp tục tăng, khi nhiều người chọn hướng đi này để chủ động theo đuổi đam mê và tận dụng lợi thế công nghệ.

Đặc biệt, ở những lĩnh vực đòi hỏi tính ứng dụng cao như Thiết kế đồ họa, Sản xuất nội dung hay Multimedia, luật chơi đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì hỏi "Bạn tốt nghiệp trường nào?", nhà tuyển dụng ngày nay đặt câu hỏi: "Bạn đã làm ra những sản phẩm gì?".

Đây cũng là lý do những mô hình đào tạo chú trọng vào thực hành, điển hình như Arena Multimedia đang trở thành thỏi nam châm hút giới trẻ. Tại đây, suốt 2 năm, học viên phải trải qua 4 đồ án lớn tùy theo chuyên ngành. Mỗi đồ án là một sản phẩm thực tế được đưa thẳng vào portfolio (hồ sơ năng lực), giúp họ có "vũ khí" để đối thoại với nhà tuyển dụng ngay cả khi chưa tốt nghiệp.

Arena Multimedia chú trọng năng lực thực hành cho các học viên suốt 2 năm học với 4 đồ án lớn.

Chọn ngành tuổi 18: Bước ra khỏi "vòng an toàn" để chinh phục Mỹ thuật đa phương tiện

Trần Nguyễn Hữu Kha (sinh năm 2004), đã hoàn thành khóa học tại Arena Multimedia và hiện đang làm thiết kế đồ họa tại một công ty giải trí. Trước đây, khi còn học cấp 3, Kha đã nhận ra niềm yêu thích với sáng tạo và tự mày mò các công việc liên quan để có thu nhập riêng. Sau đó, Kha quyết định chọn Arena Multimedia để theo đuổi sự nghiệp thiết kế một cách bài bản. 2 năm tại đây giúp Kha trang bị được nhiều hành trang mà nhà tuyển dụng đang cần ở một nhà sáng tạo. Kha chia sẻ: “Kỹ năng giúp ích nhất từ Arena đã bổ trợ cho công việc là quy trình làm việc chuyên nghiệp, cách xử lý công việc và đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm để trao đổi ý tưởng và hoàn thiện dự án!”

Trần Nguyễn Hữu Kha tích lũy được nhiều đồ án xuất sắc trong quá trình học, từ đó dễ dàng có sản phẩm để xây dựng portfolio

Trái với Kha, Lê Việt Trinh (sinh năm 2001) từng là cô sinh viên theo đuổi ngành học vốn theo nhiều phụ huynh là an toàn và ổn định. Phải mất một vài năm mắc kẹt trong môi trường chưa phù hợp, Trinh mới đủ dũng khí bứt phá. Cô thuyết phục gia đình cho phép vào Sài Gòn theo học Arena để tìm kiếm một môi trường làm việc có tư duy và kỹ thuật thực tế hơn. Việc dám từ bỏ sự an toàn để dấn thân vào ngành công nghiệp sáng tạo kỹ thuật số chính là cột mốc trưởng thành lớn nhất của cô gái trẻ. “Có thể trước đây em không biết vẽ, nhưng khi học Arena, em hiểu bản thân hơn rất nhiều qua từng buổi học, hiểu được quá trình tư duy một sản phẩm nghệ thuật hay thiết kế để một cách bài bản” - Việt Trinh cho biết.

Việt Trinh hiểu được bản thân, từ đó có động lực trong quá trình theo đuổi ngành Thiết kế tại Arena Multimedia

Còn bạn Ngân Hà (sinh năm 2000) sau khi tốt nghiệp THPT đã nhanh chóng đi làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng rồi cô nhận ra mình lại rơi vào một cái "bẫy an toàn" khác: "Mình chỉ đang bán 8 tiếng mỗi ngày để đổi lấy mức lương cố định, chứ không tạo ra giá trị hay thương hiệu riêng".

Sau chuỗi ngày hụt hẫng, cô quyết định TÌM LẠI đam mê hội họa từng bỏ dở thời cấp ba để theo học ngành 3D Animation, VFX & Gaming tại Arena Multimedia. Hà chấp nhận vừa học vừa làm để tự đóng học phí, vì cô hiểu thị trường bây giờ cần năng lực thực chiến chứ không cần một chỗ trú chân an toàn. "Mơ mộng và ước mơ rất khác nhau. Ước mơ là cái mình dám nghĩ tới, bắt đầu thực hiện và đưa nó ra ngoài hiện thực", Hà quả quyết.

Arena Multimedia: Môi trường dành cho người trẻ muốn biến đam mê sáng tạo thành sự nghiệp

Chọn một hướng đi khác với số đông không có nghĩa là tự khép lại cơ hội học vấn. Thực tế, sau hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Arena Multimedia đã trở thành bệ phóng của rất nhiều tên tuổi đình đám trong ngành công nghiệp sáng tạo. Điển hình có thể kể đến đạo diễn Kawaii Tuấn Anh (Đồng sáng lập Alien Media), đạo diễn Hoàng Đăng (AntantiArrt), Lê Doãn Đăng Khoa (Rare Reversee Gaming…)

Điểm chung của những người trẻ dám chọn Arena Multimedia làm điểm xuất phát cho sự nghiệp là họ hiểu rất rõ thị trường lao động thực tế đang cần gì. Để đáp ứng trực diện bài toán khắt khe đó, Arena Multimedia đã chính thức chuyển mình từ đào tạo đa ngành sang chuyên môn hóa sâu qua 2 chương trình đào tạo mới:

- Graphic Design & Interactive Media (GDIM): Đào tạo chuyên sâu về Thiết kế 2D, Thiết kế App - Website (UI/UX) và Motion Graphics.

- Animation, VFX & Gaming (AVG): Tập trung vào lĩnh vực Hoạt hình 3D, Kỹ xảo điện ảnh và Thiết kế Game.

Với chương trình chuẩn quốc tế, chú trọng cọ xát qua từng đồ án thực tế ngay từ học kỳ đầu tiên, học viên ra trường được trang bị tư duy làm nghề bám sát thời cuộc và một portfolio chứng minh năng lực thực chiến.

2 chương trình GDIM và AVG tại Arena Multimedia giúp học viên được đào tạo chuyên sâu

Mùa tuyển sinh 2026, Arena Multimedia tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục mở cổng đăng ký với quỹ học bổng lên tới 50%. Đây được xem là cú hích đặc biệt dành riêng cho các sĩ tử vừa hoàn thành kỳ thi THPT và những bạn trẻ đang trên hành trình định hướng sự nghiệp. Đã đến lúc gác lại những phân vân để bước vào môi trường 'thực học, thực làm', tự tay kiến tạo những sản phẩm thực tế đầu tiên cho tương lai của chính mình.

Tìm hiểu thêm về Arena Multimedia và chương trình học bổng tại: https://www.arena-multimedia.vn/artech/