Nữ thần xé truyện bước ra

TPO - Từ vai nữ thần Athena trong "The Odyssey" của Christopher Nolan, Zendaya tiếp tục khẳng định sức hút tại Hollywood. Ở tuổi 30, cô xuất hiện trong hàng loạt bom tấn, sở hữu hai giải Emmy, khối tài sản hàng chục triệu USD và chuyện tình được quan tâm với “Người Nhện” Tom Holland.

Nữ thần đời thực từ bom tấn của Christopher Nolan

Trong The Odyssey, Zendaya vào vai Athena - nữ thần trí tuệ và chiến tranh, người bảo trợ cho Odysseus (Matt Damon đảm nhận) trên hành trình trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy.

Thời lượng xuất hiện của cô không nhiều so với Matt Damon, Anne Hathaway hay Tom Holland, nhưng Athena giữ vai trò quan trọng trong cách Christopher Nolan lý giải những tổn thương và giằng xé đạo đức của nhân vật trung tâm.

CinemaBlend nhận xét Zendaya có vai diễn nhỏ trong bộ phim dài gần ba giờ, song tạo ra một trong những tác động lớn nhất. Cây viết Sarah El-Mahmoud cho rằng nữ diễn viên “chiếm trọn” trường đoạn, ở lại trong suy nghĩ của khán giả sau khi phim kết thúc. Khi được hỏi về quá trình làm việc cùng Zendaya, Christopher Nolan dành ba từ “luôn hoàn hảo”.

Christopher Nolan không nói lý do chọn mặt gửi vàng Zendaya vào vai nữ thần Athena. Nhưng lời nhận xét “cô ấy luôn hoàn hảo” là câu trả lời cho việc nữ diễn viên vượt hàng loạt tên tuổi lớn.

Theo People, Zendaya không hề biết Nolan nhắm cô vào vai Athena. Tom Holland đề nghị cô đọc lại kịch bản và chú ý đến nhân vật nữ thần. Zendaya nói cô “phát hoảng” vui mừng, trân trọng cơ hội tham gia bom tấn có kinh phí khổng lồ.

Ngoài màn ảnh, Zendaya chiếm trọn spotlight khi cùng dàn sao hạng A tham gia quá trình quảng bá The Odyssey.

Để mang đến hình ảnh nữ thần đời thực, Zendaya và nhà tạo mẫu Law Roach lựa chọn những thiết kế có phom dáng điêu khắc, chất liệu ánh kim và đường nét gợi liên tưởng đến tượng nữ thần Hy Lạp. Mỗi lần xuất hiện, Zendaya sử dụng thời trang để tô đậm nhân vật, phương pháp từng giúp cô tạo hiệu ứng trong các chuyến quảng bá Dune: Part Two và Challengers.

Sao nữ tham gia "gần hết" bom tấn Hollywood

Trước khi được chọn mặt gửi vàng vào bom tấn 250 triệu USD, Zendaya là sao nữ đang được săn đón bậc nhất. Cô đang là một trong số ít nữ diễn viên có thể liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh lớn nhất Hollywood.

Zendaya bước vào thế giới bom tấn với vai Michelle “MJ” Jones trong Spider-Man: Homecoming (2017). Cô tiếp tục đồng hành cùng Tom Holland trong Spider-Man: Far From Home và Spider-Man: No Way Home. Sắp tới, nữ diễn viên trở lại trong Spider-Man: Brand New Day, đánh dấu lần thứ tư tham gia thương hiệu Người Nhện.

Song song với Marvel, Zendaya đảm nhận vai Chani trong loạt Dune của Denis Villeneuve.

Ở phần đầu, nhân vật chủ yếu xuất hiện qua những giấc mơ của Paul Atreides. Đến Dune: Part Two, vai diễn Chani được mở rộng, đối lập tham vọng quyền lực và tâm lý sùng bái quanh Paul.

Vulture từng đánh giá phần phim thứ hai gần như thuộc về Zendaya, Chani là nhân vật giữ vai trò trung tâm về cảm xúc và đạo đức. Zendaya tiếp tục trở lại trong Dune: Part Three. Trong giai đoạn ngắn, cô góp mặt ở ba thương hiệu điện ảnh bom tấn là Spider-Man, Dune và The Odyssey.

Ngoài dự án thương mại, Zendaya nỗ lực khẳng định tìm chỗ đứng ở mùa giải thưởng. Vai Rue Bennett - thiếu nữ vật lộn với chứng nghiện ngập trong Euphoria - giúp cô hai lần đoạt giải Emmy (2020 và 2022). Ở tuổi 24, Zendaya là ngôi sao trẻ nhất lịch sử chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau tượng Emmy thứ hai, Zendaya tiếp tục giữ kỷ lục diễn viên trẻ nhất hai lần được vinh danh hạng mục quan trọng nhất.

Cô cũng đóng chính và tham gia sản xuất Challengers, đảm nhận vai Tashi Duncan - cựu vận động viên quần vợt tham vọng và khó đoán. Zendaya nói danh xưng nhà sản xuất không thể chỉ mang tính hình thức. Cô giải thích việc can thiệp vào khâu hậu trường nhằm hiểu rõ hơn nhân vật và định hướng dự án.





Sức ảnh hưởng của “bạn gái Người Nhện”

Theo Celebrity Net Worth, Zendaya tích lũy khối tài sản 30-40 triệu USD ở tuổi 30, chủ yếu đến từ điện ảnh, truyền hình, sản xuất phim và quảng cáo. Nữ diễn viên còn tham gia sản xuất ba dự án lớn Euphoria, Malcolm & Marie và Challengers.

Năm 2023, Los Angeles Times dẫn thông tin từ chuyên trang Puck cho biết cô đàm phán mức thù lao gần một triệu USD/tập của mùa ba Euphoria. Mức lương đưa Zendaya vào nhóm diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất tại Hollywood.

Bạn gái Người Nhện còn hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari, Lancôme, Valentino... Tháng 3, Le Monde công bố hợp đồng đại sứ với LV lên đến 35 triệu USD.

Trên mạng xã hội, Zendaya có khoảng 176 triệu người theo dõi. Sức ảnh hưởng của Zendaya còn thể hiện qua các giải thưởng và danh sách bình chọn quốc tế. Năm 2016, Forbes đưa cô vào danh sách 30 Under 30 - danh sách những gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật và truyền thông.

Năm 2022, Zendaya có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Đạo diễn Denis Villeneuve viết phần giới thiệu, nhận định Zendaya đang trở thành biểu tượng văn hóa.

Cùng năm, Variety đưa Zendaya vào Variety500. Danh sách ghi nhận 500 nhân vật có ảnh hưởng trong ngành truyền thông và giải trí toàn cầu. Trước đó, các tạp chí như Vogue, Elle, InStyle và Vanity Fair nhiều lần lựa chọn Zendaya làm gương mặt trang bìa.

Trong lĩnh vực thời trang, Zendaya nhận giải Biểu tượng thời trang của Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ năm 2021. Cô là người trẻ nhất nhận danh hiệu này vào thời điểm được vinh danh.

Hiện, Zendaya từ bạn gái Người Nhện trở thành bạn đời của Tom Holland. Cặp sao gặp nhau trên trường quay Spider-Man: Homecoming và xuất hiện tin hẹn hò từ năm 2017. Đến năm 2021, hình ảnh họ hôn nhau trên ôtô được truyền thông đăng tải. Mối quan hệ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Cả hai hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Holland từng nói danh tiếng khiến họ không không kiểm soát nổi khoảnh khắc riêng tư. Zendaya cũng cho rằng sự chú ý quá mức dành cho mối quan hệ khiến cô cảm thấy bị xâm phạm. Họ chủ yếu xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và công khai ủng hộ dự án của đối phương.

Trong đợt quảng bá The Odyssey, Holland gọi Zendaya là “vợ”. Khi được hỏi Athena có yêu Odysseus hay không, anh trả lời: “Không, vì cô ấy đã kết hôn với tôi”. Tuy nhiên, hai người không công bố hình ảnh hoặc thông tin chi tiết về hôn lễ.

Zendaya và Holland cùng tham gia The Odyssey nhưng gần như không có cảnh chung. Họ tiếp tục tái hợp trong Spider-Man: Brand New Day, đánh dấu lần thứ tư xuất hiện trong loạt phim Người Nhện.