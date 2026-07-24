Nghệ sĩ Việt ủng hộ Lai Châu 350 triệu đồng

TPO - Sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại Lai Châu, nhiều nghệ sĩ Việt như Jun Phạm, Hòa Minzy, Huỳnh Lập và vợ chồng cầu thủ Quang Hải quyên góp 350 triệu đồng cho người dân vùng lũ.

Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt sử dụng mạng xã hội chia sẻ thông tin, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.

Tối 23/7, cầu thủ Quang Hải đăng tải hình ảnh chuyển khoản 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ. Anh viết: "Hải - Huyền xin được sẻ chia cùng đồng bào tỉnh Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ. Cầu mong tất cả mọi người đều được bình an".

Hòa Minzy, Jun Phạm, vợ chồng cầu thủ Quang Hải ủng hộ bà con Lai Châu.

Trước đó, ca sĩ Jun Phạm thông báo đã ủng hộ 100 triệu đồng. Nam ca sĩ gửi lời động viên tới người dân vùng lũ và kêu gọi khán giả, nếu có điều kiện, cùng chung tay giúp đỡ.

"Jun xin được gửi lời chia sẻ và động viên đến bà con Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Mong mọi người sớm vượt qua giai đoạn khó khăn", anh chia sẻ.

Jun Phạm nhấn mạnh rằng dù đóng góp nhiều hay ít, mọi sự sẻ chia đều đáng quý, đồng thời đăng tải thông tin các kênh tiếp nhận để người theo dõi thuận tiện tham gia hỗ trợ.

Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng. Nữ ca sĩ mong muốn được chia sẻ khó khăn với người dân Lai Châu và kêu gọi người hâm mộ chung tay.

Trong khi đó, diễn viên Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng và nhắn nhủ: "Mỗi người cùng Lập phụ một chút để giúp bà con Lai Châu sớm vượt qua thiên tai, bão lụt nhé".

Không chỉ những khoản tiền ủng hộ, điều khiến nhiều khán giả xúc động là cách các nghệ sĩ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa tinh thần sẻ chia. Nhiều người công khai ủng hộ nhằm kêu gọi cộng đồng cùng tham gia.

Dưới các bài đăng của nghệ sĩ, hàng nghìn bình luận cảm kích. "Bà con Lai Châu xin chân thành cảm ơn các nghệ sĩ vì nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng nhân hậu dành cho đồng bào vùng thiên tai", "Luôn tự hào về người nghệ sĩ mà chúng tôi hâm mộ", "Cảm ơn vì luôn truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tốt đẹp", "Mong bà con sớm vượt qua khó khăn”... là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu giới nghệ sĩ hướng về đồng bào gặp thiên tai. Những năm qua, mỗi khi xảy ra bão lũ, hạn hán hay dịch bệnh, nhiều nghệ sĩ quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hoặc trực tiếp tham gia hoạt động cứu trợ.

Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu ngày 21/7, tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn ước khoảng 550 tỷ đồng.

Riêng tại xã Mường Than - nơi xảy ra trận lũ quét nghiêm trọng sáng 17/7 - có 7 người thiệt mạng, một người mất tích, 8 người bị thương. Khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, gần 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học và hệ thống điện cũng bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng.

Hiện các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.