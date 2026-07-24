Khánh Hòa triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phấn đấu hoàn thành việc thu nhận mẫu đối với trên 70% số thân nhân đủ điều kiện, tạo cơ sở phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Sáng 24/7, tại Hội trường UBND phường Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã, phường tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách hơn 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 23 đến 26/7/2026 tại 12 điểm thu nhận mẫu tập trung trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh bố trí các tổ công tác lưu động để thu nhận mẫu đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ cao tuổi, già yếu, bệnh tật, không có điều kiện đi lại. Toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho trên 70% số thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, xung kích trong công tác rà soát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; đồng thời tích cực tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn tỉnh.

Để đợt cao điểm đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ, ông Trần Hòa Nam đề nghị Công an tỉnh tập trung nguồn lực, tổ chức thu nhận mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác và tạo thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kêu gọi thân nhân các Anh hùng liệt sĩ tiếp tục phối hợp, tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và toàn xã hội.

Nhân dịp này, tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 20 phần quà tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Nha Trang.

Công an Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho trên 70% số thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện.

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Công ty Cổ phần GeneStory tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Trước đó, ngày 23/7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thu nhận mẫu tập trung tại ba điểm trên địa bàn các phường Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa và xã Vạn Ninh.