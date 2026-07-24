Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân ứng phó bão Noul và mưa lớn ở miền núi phía Bắc

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2 (bão Noul) trên Biển Đông và mưa lớn tại khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngày 24/7, Bộ Tổng tham mưu ban hành Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (bão Noul) và mưa lớn khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ. Công điện được gửi tới các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Theo Công điện, đêm 23/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Noul. Hồi 7 giờ ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

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Từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6 m.

Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông.

Để chủ động ứng phó, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực phòng thủ dân sự; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.

Đối với Quân khu 1, Quân khu 2 và Quân khu 3, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai; xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn các công trình xung yếu, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

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Quân khu 4 và Quân khu 5 được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương quản lý hoạt động của tàu, thuyền trên các vùng biển nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có tình huống.

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Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; phối hợp kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, đảo; Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn kho tàng, nhà máy, vũ khí, trang bị; chủ động phối hợp, vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn.