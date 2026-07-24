Cú lừa ở phòng khám: Hơn 30 triệu đồng cho một màn 'vẽ bệnh'

TPO - Tin tưởng lời tư vấn chữa hiếm muộn, một cặp vợ chồng ở Nghệ An đã chi hơn 30 triệu đồng chỉ trong 3 giờ khám và điều trị. Khi vụ án tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An bị phanh phui, họ mới bàng hoàng nhận ra mình là nạn nhân của chiêu trò "vẽ bệnh".

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Lừa dối khách hàng xảy ra tại Phòng khám đa khoa y học Nghệ An (đường Lê Lợi, phường Thành Vinh), nhiều người từng đến khám tại đây đã liên hệ cơ quan công an trình báo. Trong số đó có vợ chồng anh N.C.Đ (trú xã Tiên Đồng, Nghệ An).

Anh Đ. cho biết, vợ chồng kết hôn hơn một năm nhưng chưa có con nên cuối năm 2025 tìm kiếm cơ sở khám hiếm muộn trên mạng xã hội. Thấy trang Facebook của phòng khám quảng cáo nhiều phản hồi tích cực, hai người liên hệ và được tư vấn gói khám ban đầu với chi phí khoảng 1 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã ngưng hoạt động gần 2 tháng.

Khi đến nơi, nhân viên tiếp tục tư vấn gói khám chuyên sâu với giá 3 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, hai vợ chồng được đưa vào hai phòng khám riêng.

Theo lời kể của anh Đ., sau một số thao tác khám vùng kín, bác sĩ cho anh xem một lọ dung dịch màu trắng đục và kết luận anh bị viêm niệu đạo, viêm tinh hoàn. Cùng lúc, bác sĩ thông báo vợ anh bị viêm nhiễm nặng, đây là nguyên nhân khiến hai người chậm có con và cần điều trị ngay.

Tiếp đó, phòng khám đưa ra phác đồ điều trị trị giá khoảng 90 triệu đồng. Khi biết gia đình không đủ khả năng chi trả, nhân viên tư vấn chia nhỏ liệu trình thành nhiều giai đoạn, mỗi lần từ 5-7 triệu đồng.

“Tôi được đưa vào phòng thủ thuật, gắn thiết bị vào cơ quan sinh dục. Khi đã nằm trên bàn, họ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm các bước điều trị nên tôi không dám từ chối. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra khoảng 5 phút nhưng phải thanh toán hơn 14 triệu đồng”, anh Đ. kể.

Bên trong phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Trong khi đó, vợ anh cũng được yêu cầu điều trị và thanh toán khoảng 17 triệu đồng. Tổng cộng, chỉ sau khoảng 3 giờ có mặt tại phòng khám, hai vợ chồng đã chi hơn 30 triệu đồng.

Khi nhận thấy chi phí liên tục phát sinh vượt khả năng tài chính, anh Đ. từ chối điều trị tiếp và yêu cầu xuất hóa đơn. Theo anh, chỉ sau khi phản ứng quyết liệt, phòng khám mới cung cấp hóa đơn thanh toán.

“Tôi nghĩ điều trị tốn kém cũng chấp nhận được nếu sớm có con. Đến khi đọc thông tin công an công bố thủ đoạn của phòng khám, vợ chồng tôi mới biết mình cũng là nạn nhân”, anh Đ. chia sẻ.

Hai vợ chồng hiện đang hoàn thiện hồ sơ để gửi cơ quan công an, mong được xem xét, bảo vệ quyền lợi và thu hồi số tiền đã nộp.

Bảng giá khám chữa bệnh tại phòng khám.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, sau khi vụ án được công bố, nhiều người dân đã đến trình báo với nội dung tương tự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiếp nhận thông tin, mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bác sĩ và nhân viên phòng khám đã sử dụng thủ đoạn "vẽ bệnh" để ép khách hàng điều trị với chi phí cao. Đối với bệnh nhân nam, nhân viên bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi cho rằng đó là dịch mủ do viêm nhiễm. Với bệnh nhân nữ, họ bôi thuốc mỡ vào vùng kín nhằm tạo hình ảnh giả giống dịch mủ, sau đó đưa ra thông tin về nguy cơ vô sinh, ung thư... để thúc ép sử dụng các gói điều trị đắt tiền.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến hoạt động của Phòng khám đa khoa y học Nghệ An.

Cơ quan điều tra xác định đã có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám này với tổng số tiền thu được lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ghi nhận trong ngày 24/7, phòng khám đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Theo người dân khu vực, vẫn có những bệnh nhân không biết vụ việc nên đến tái khám rồi ngỡ ngàng khi hay tin phòng khám đã ngừng hoạt động, nhiều bác sĩ và nhân viên bị khởi tố. Một trường hợp được người dân phản ánh đã nộp khoảng 100 triệu đồng để điều trị trước đó nhưng khi quay lại thì phòng khám không còn hoạt động.