Giải pháp từ xịt phòng Ambi Pur giúp khử mùi hôi tận gốc

Không chỉ ứng dụng công nghệ OdourClear™ giúp khử mùi hôi tận gốc, xịt phòng Ambi Pur còn kết hợp hương nước hoa Downy, mang đến không gian sạch mùi và thơm mát sau mỗi lần sử dụng.

Giải pháp đa dụng cho các mùi hôi

Các mùi hôi phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày thường lưu lại rất lâu trong không khí nếu không được xử lý triệt để. Mùi thức ăn sau khi nấu nướng, mùi nhà vệ sinh hay cảm giác ẩm bí trong phòng ít thông gió có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của cả gia đình.

Thay vì cần nhiều giải pháp cho từng vấn đề về mùi hôi, người dùng có thể sử dụng xịt phòng Ambi Pur như một lựa chọn linh hoạt trong các không gian sinh hoạt hằng ngày. Nhờ khả năng xử lý đa dạng các nguồn mùi phổ biến, sản phẩm góp phần mang đến cảm giác sạch mùi, duy trì bầu không khí dễ chịu trong không gian sống và tạo nên trải nghiệm hương thơm thoải mái cho cả gia đình.

OdourClear™: công nghệ xử lý mùi hôi từ gốc

Xịt phòng Ambi Pur ứng dụng công nghệ OdourClear™ với cơ chế tác động trực tiếp lên các phân tử gây mùi thay vì chỉ dùng hương thơm để che lấp. Các hạt sương siêu nhỏ nhanh chóng lan tỏa trong không khí, tiếp cận những mùi thường gặp như mùi thức ăn, nhà vệ sinh hay ẩm mốc.

Sau khi tiếp cận nguồn gây mùi, các phân tử gây mùi sẽ được bao bọc, trung hòa và chuyển hóa thành các chất không mùi. Cơ chế này giúp loại bỏ nguyên nhân gây mùi ngay tận gốc. Khi mùi hôi đã được xử lý, hương nước hoa Downy mới lan tỏa, mang đến không gian sạch mùi cùng hương thơm dễ chịu và tươi mát.

Hương nước hoa cao cấp, mang đến trải nghiệm dễ chịu

Không chỉ hướng đến khả năng xử lý mùi hiệu quả, Ambi Pur còn đem đến trải nghiệm hương thơm lấy cảm hứng từ nước hoa Downy, giúp mỗi căn phòng trở thành một không gian mang dấu ấn riêng. Các tầng hương được thiết kế hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu và có khả năng lưu hương lên đến ba giờ sau khi sử dụng.

Người dùng có thể lựa chọn hai mùi hương phù hợp với từng không gian và phong cách sống, bao gồm Hương Downy Huyền Bí và Hương Downy Đam Mê. Hương Downy Huyền Bí là sự kết hợp giữa hoa mộc lan, hoa violet và hoa bưởi, mang đến cảm giác thanh lịch và thư giãn. Hòa quyện giữa hoa dâu lingon và hoa lan trắng, Hương Downy Đam Mê tạo nên cảm giác tươi mới, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ OdourClear™ và hương nước hoa Downy, thương hiệu hướng đến không chỉ giải quyết mùi hôi mà còn góp phần tạo nên một không gian sạch mùi, dễ chịu và giàu cảm hứng để đáp ứng nhu cầu về một giải pháp chăm sóc nhà cửa hiện đại.

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