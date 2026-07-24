Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Giải pháp từ xịt phòng Ambi Pur giúp khử mùi hôi tận gốc

P.V

Không chỉ ứng dụng công nghệ OdourClear™ giúp khử mùi hôi tận gốc, xịt phòng Ambi Pur còn kết hợp hương nước hoa Downy, mang đến không gian sạch mùi và thơm mát sau mỗi lần sử dụng.

Giải pháp đa dụng cho các mùi hôi

Các mùi hôi phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày thường lưu lại rất lâu trong không khí nếu không được xử lý triệt để. Mùi thức ăn sau khi nấu nướng, mùi nhà vệ sinh hay cảm giác ẩm bí trong phòng ít thông gió có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của cả gia đình.

1.jpg

Thay vì cần nhiều giải pháp cho từng vấn đề về mùi hôi, người dùng có thể sử dụng xịt phòng Ambi Pur như một lựa chọn linh hoạt trong các không gian sinh hoạt hằng ngày. Nhờ khả năng xử lý đa dạng các nguồn mùi phổ biến, sản phẩm góp phần mang đến cảm giác sạch mùi, duy trì bầu không khí dễ chịu trong không gian sống và tạo nên trải nghiệm hương thơm thoải mái cho cả gia đình.

OdourClear™: công nghệ xử lý mùi hôi từ gốc

Xịt phòng Ambi Pur ứng dụng công nghệ OdourClear™ với cơ chế tác động trực tiếp lên các phân tử gây mùi thay vì chỉ dùng hương thơm để che lấp. Các hạt sương siêu nhỏ nhanh chóng lan tỏa trong không khí, tiếp cận những mùi thường gặp như mùi thức ăn, nhà vệ sinh hay ẩm mốc.

2.jpg

Sau khi tiếp cận nguồn gây mùi, các phân tử gây mùi sẽ được bao bọc, trung hòa và chuyển hóa thành các chất không mùi. Cơ chế này giúp loại bỏ nguyên nhân gây mùi ngay tận gốc. Khi mùi hôi đã được xử lý, hương nước hoa Downy mới lan tỏa, mang đến không gian sạch mùi cùng hương thơm dễ chịu và tươi mát.

Hương nước hoa cao cấp, mang đến trải nghiệm dễ chịu

Không chỉ hướng đến khả năng xử lý mùi hiệu quả, Ambi Pur còn đem đến trải nghiệm hương thơm lấy cảm hứng từ nước hoa Downy, giúp mỗi căn phòng trở thành một không gian mang dấu ấn riêng. Các tầng hương được thiết kế hài hòa, tạo cảm giác dễ chịu và có khả năng lưu hương lên đến ba giờ sau khi sử dụng.

3.jpg

Người dùng có thể lựa chọn hai mùi hương phù hợp với từng không gian và phong cách sống, bao gồm Hương Downy Huyền Bí và Hương Downy Đam Mê. Hương Downy Huyền Bí là sự kết hợp giữa hoa mộc lan, hoa violet và hoa bưởi, mang đến cảm giác thanh lịch và thư giãn. Hòa quyện giữa hoa dâu lingon và hoa lan trắng, Hương Downy Đam Mê tạo nên cảm giác tươi mới, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Với sự kết hợp giữa công nghệ OdourClear™ và hương nước hoa Downy, thương hiệu hướng đến không chỉ giải quyết mùi hôi mà còn góp phần tạo nên một không gian sạch mùi, dễ chịu và giàu cảm hứng để đáp ứng nhu cầu về một giải pháp chăm sóc nhà cửa hiện đại.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại đây.

P.V
#công nghệ xử lý mùi OdourClear™ #giải pháp khử mùi đa dụng #hương nước hoa Downy cao cấp #thiết kế mùi hương phù hợp không gian #giải pháp chăm sóc nhà cửa hiện đại

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe