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Sức khỏe

Rutin - Hoạt chất giúp ngăn ngừa đột quỵ, đột tử và bệnh alzheimer

P.V

Rutin là hoạt chất có tác dụng bảo vệ, hỗ trợ tăng cường sức bền của mạch máu, bảo vệ tim mạch, giảm tính thấm của mao mạch và bảo vệ tế bào thần kinh. Hoạt chất này còn hỗ trợ bảo vệ thần kinh trong tình trạng thiếu máu cục bộ não, an thần, hỗ trợ phòng ngừa Alzheimer, ngăn ngừa đột quỵ và đột tử, ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, chống tăng huyết áp, chống kết tập tiểu cầu.

Đột quỵ, đột tử và Alzheimer là những bệnh lý có mối liên quan mật thiết đến tổn thương mạch máu và tế bào thần kinh. Trong những năm gần đây, giới khoa học đặc biệt quan tâm đến các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên nhờ khả năng bảo vệ hệ tim mạch và não bộ. Trong số đó, Rutin là một hoạt chất thuộc nhóm flavonoid, có hàm lượng cao, được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ các tác dụng trên hệ mạch máu và thần kinh, nổi bật là khả năng làm bền thành mạch, giảm tính thấm của mao mạch, chống oxy hóa và phòng ngừa đột quỵ, đột tử.

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Rutin là một hoạt chất thuộc nhóm flavonoid, có hàm lượng cao, được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ các tác dụng trên hệ mạch máu và thần kinh, nổi bật là khả năng làm bền thành mạch, hỗ trợ chống oxy hóa và phòng ngừa đột quỵ.

Theo bài tổng quan The Pharmacological Potential of Rutin (Tiềm năng dược lý của Rutin) được công bố trên tạp chí Saudi Pharmaceutical Journal (Tạp chí Dược học Saudi) vào năm 2017, Rutin có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mạch máu, bảo vệ tim mạch và bảo vệ thần kinh. Hoạt chất này còn có tác dụng hỗ trợ bảo vệ thần kinh đối với thiếu máu cục bộ não, an thần, hỗ trợ phòng ngừa Alzheimer, chống đột quỵ, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, chống tăng huyết áp và chống kết tập tiểu cầu.

Đáng chú ý, khả năng làm bền thành mạch được xem là một trong những ưu điểm nổi bật của rutin. Việc củng cố cấu trúc thành mạch hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương mao mạch và cải thiện tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, hoạt chất này còn có tác dụng hỗ trợ chống tăng huyết áp, chống kết tập tiểu cầu và hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, từ đó góp phần hạn chế các yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ và các biến cố tim mạch, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ đột tử do nguyên nhân tim mạch.

Rutin là thành phần hóa học có trong Hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mạch máu, bảo vệ thần kinh, bảo vệ tim mạch; hỗ trợ bảo vệ thần kinh đối với thiếu máu cục bộ não, an thần, điều trị Alzheimer, chống đột quỵ, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, chống tăng huyết áp, chống kết tập tiểu cầu.

Ngoài những tác dụng trên, Hoa hòe còn có tác dụng làm mát gan, góp phần hỗ trợ thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể.

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Các vị thuốc Đông y bào chế Trà thảo mộc

Tam giác mạch cũng là một trong những dược liệu giàu rutin, giúp làm bền thành mạch máu, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ và đột tử. Nhưng giá trị của loài cây này không chỉ nằm ở dược tính. Người vùng cao vẫn kể nhau nghe câu chuyện về Tam giác mạch như một ký ức đẹp. Thuở xưa, khi ngô lúa cạn dần mà vụ mới chưa tới, cái đói bao trùm bản làng. Trong lúc tuyệt vọng, mùi hương lạ theo gió dẫn con người đến khe núi - nơi một rừng hoa li ti trải dài, lá hình Tam giác ẩn mình dưới sắc hoa mong manh. Khi kết hạt, người ta mang về nấu thử, thấy ngon không kém gạo, ngô. Bếp lửa lại đỏ mỗi chiều. Từ đó, cái tên Tam giác mạch ra đời, như một loài cây mang theo ký ức cứu đói, cứu người.

Lá bạch quả chứa hoạt chất ginkgolide, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ và phục hồi thần kinh, duy trì hàng rào máu não, giảm phù não, chống oxy hóa, chống viêm, thúc đẩy sự hình thành mạch máu và hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ thiếu máu cục bộ.

Cỏ ngọt chứa hoạt chất stevioside, tạo vị ngọt tự nhiên, đồng thời giúp giảm đường huyết hiệu quả.

Nhân sâm từ lâu đã được xem là dược liệu quý. Theo Dược điển Việt Nam, nhân sâm có tác dụng đại bổ nguyên khí. Bên cạnh đó, các nghiên cứu được công bố trên PubMed Central (PMC) cũng cho thấy Nhân sâm chứa các hoạt chất panaxan và quinquefolan, có tác dụng giảm đường huyết.

Nếp cái hoa vàng - giống nếp quý của đồng bằng Bắc Bộ - giàu vitamin và axit amin, góp phần bồi bổ cơ thể và hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

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Dược sĩ Cao cấp Vũ Thị Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học cổ truyền PQA, đã nghiên cứu các thảo dược giàu rutin như Hoa hòe và Tam giác mạch, kết hợp với Lá bạch quả, Cỏ ngọt, Nhân sâm và Nếp cái hoa vàng để phát triển sản phẩm Trà thảo mộc.

Sự kết hợp giữa Hoa hòe, Tam giác mạch, Lá bạch quả, Cỏ ngọt, Nhân sâm và Nếp cái hoa vàng tạo nên công thức hội tụ nhiều giá trị từ y học cổ truyền và các nghiên cứu hiện đại. Các thành phần này có tác dụng hỗ trợ bảo vệ mạch máu, bảo vệ tim mạch và bảo vệ tế bào thần kinh; hỗ trợ bảo vệ thần kinh trong tình trạng thiếu máu cục bộ não, an thần, hỗ trợ phòng ngừa Alzheimer, ngăn ngừa đột quỵ và đột tử, ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa, chống tăng huyết áp, chống kết tập tiểu cầu, giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan, đại bổ nguyên khí và giảm đường huyết hiệu quả .

P.V
#Rutin #bảo vệ tim mạch #đột quỵ #Alzheimer #thần kinh #hoa hòe #thảo dược

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