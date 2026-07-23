Diana Unicharm đồng hành xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) và Công ty Cổ phần Diana Unicharm khởi động dự án nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với tã trẻ em và băng vệ sinh phụ nữ, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI) và Công ty Cổ phần Diana Unicharm vừa khởi động hợp tác nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) đối với hai nhóm sản phẩm thiết yếu gồm tã (bỉm) trẻ em và băng vệ sinh phụ nữ.

Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân, tạo cơ sở khoa học và kỹ thuật cho hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm an toàn, chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Là đơn vị chủ trì của dự án, Tiến sĩ Triệu Việt Phương - Viện trưởng Viện tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - cho biết: "Tã trẻ em và băng vệ sinh là những sản phẩm được sử dụng hằng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vệ sinh và chất lượng cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và trẻ em. Việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời tham chiếu các thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, là yêu cầu cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm trên thị trường, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả".

Ông Okada Takahiro - Tổng giám đốc Diana Unicharm (vest xanh, trái) và Tiến sĩ Triệu Việt Phương - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (vest đen, phải) và thành viên Ban dự án xây dựng TCVN.

Tiến sĩ Triệu Việt Phương cho biết VSQI đánh giá cao sự tham gia và đóng góp kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp đầu ngành, trong đó có Diana Unicharm, nhằm bảo đảm dự thảo tiêu chuẩn phản ánh đầy đủ thực tiễn sản xuất, nhu cầu thị trường cũng như các yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Với vai trò thành viên của Tập đoàn Unicharm, nhà sản xuất số một Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất tã trẻ em và băng vệ sinh, hoạt động tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, Diana Unicharm nhiều năm liền giữ vị thế dẫn đầu thị phần tại thị trường Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc như tã trẻ em Bobby, Moony, Baby Love, băng vệ sinh Diana và Sofy.

Ông Okada Takahiro - Tổng Giám đốc Công ty Diana Unicharm - chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn đóng góp kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và quản lý chất lượng tại Việt Nam, cùng kiến thức chuyên môn từ mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Unicharm, để đồng hành cùng VSQI xây dựng các Tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Diana Unicharm góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng chăm sóc cá nhân”.

Đầu tháng 6, Công ty CP Diana Unicharm ra quân dọn dẹp cảnh quan ở Hà Nội nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2026.

Theo nội dung hợp tác, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu dùng, thu thập dữ liệu kỹ thuật, đánh giá toàn diện các yêu cầu liên quan đến chất lượng, độ an toàn, hóa học, vi sinh, hiệu năng sử dụng, và ghi nhãn của sản phẩm. Đồng thời, quá trình nghiên cứu sẽ tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế, và tiêu chuẩn tiên tiến từ nhiều quốc gia phát triển.

Theo quy trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, dự thảo tiêu chuẩn sẽ được xây dựng trên cơ sở tham vấn rộng rãi các bên liên quan, bao gồm Bộ ban ngành, cơ quan quản lý, tổ chức khoa học công nghệ, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất và đại diện người tiêu dùng, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và khả năng áp dụng thực tiễn.

Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia cho tã trẻ em và băng vệ sinh thể hiện vai trò hợp tác giữa cơ quan chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong việc xây dựng những chuẩn mực chất lượng vì cộng đồng.